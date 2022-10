Surface 9 Pro tulee saataville samassa rungossa niin Intelin prosessoria kuin ARM-järjestelmäpiiriäkin käyttävänä.

Microsoft esitteli eilen päivitetyt versionsa Surface-malliston tietokoneista. Yritys julkaisi niin yhdeksännen sukupolven Surface Pro -tablettinsa kuin myös viidennen sukupolven Surface Laptop-kannettavan ja päivitetyn Surface Studio 2+ -AIO-tietokoneen.

Surface Pro 9 tarjoaa päällisin puolin tutun paketin ollen Windows 11 -pohjainen taulutietokone integroidulla kickstand-tuella ja erillisellä näppäimistökuorella. Aiemmasta poiketen Surface Pro 9 -mallisto tarjoaa saman tuotenimen alle Intel-pohjaiset kuin myös ARM-pohjaiset versionsa, joista jälkimmäinen tunnetaan Surface Pro 9 ja 5G -nimellä sen tukemien 5G-yhteyksien myötä. Erillisestä Surface Pro X -mallinimestä ARM-laitteessa on siis luovuttu.

Yhteisen nimen lisäksi tabletit jakavat myös runkonsa. Sen myötä Surface Pro 9 on malliston ensimmäinen tietokone, josta on poistettu 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Intel-pohjainen Surface Pro 9 tarjoaa 12. sukupolven Core i5:n tai i7:n, vähintään 256 Gt tallennustilaa, 8 tai 16 Gt RAM-muistia, kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää ja 15,5 tunnin akunkeston. ARM-pohjainen Surface Pro 9 ja 5G puolestaan sisältää Microsoft SQ 3 -järjestelmäpiirin, 8 Gt RAM-muistia, kaksi USB-C-liitäntää ja yltää 19 tunnin akunkestoon.

Surface Laptop 5 on tarjolla aiemmista sukupolvista tuttuun tapaan 13,5-tuumaisena ja 15-tuumaisena versiona. Molemmat tulevat tarjolle Surface Pro 9:n tavoin 12. sukupolven Core-prosessoreilla, joista valittavaksi tulee joko i5 tai i7 -malli. Tallennustilaa kannettavissa on vähintään 256 Gt ja RAM-muistia malliversiosta riippuen 8 tai 16 Gt.

Surface Studio 2+ on nimensä mukaisesti päivitys aiemmasta Studio 2 -mallista. Prosessori uutukaisessa on päivitetty Intelin 11.sukupolven Core i7-11370H -malliin ja grafiikkasuoritin puolestaan NVIDIAn GeForce RTX 3060 Laptop -malliin 6 Gt:n GDDR6-grafiikkamuistilla. Tallennustilaa tietokoneessa on 1 Tt ja RAM-muistia 32 Gt.

Uusien Microsoft Surface -tuotteiden ennakkomyynti on alkanut välittömästi. Intel-pohjaisen Surface Pro 9:n hinnat alkavat edullisimmillaan 1369 eurosta ja ARM-pohjaisen Surface Pro 9 ja 5G:n puolestaan saa omakseen 1729 eurolla. Kauppojen hyllyille tabletit saapuvat 8. marraskuuta. Surface Laptop 5:n hinnat alkavat 13,5-tuumaisena versiona 1239 eurosta ja 15-tuumaisena 1589 eurosta ja kaupoista kannettavia saa 25. lokakuuta. Surface Studio 2+ tulee saataville vain yhtenä konfiguraationa 5409 euron hintaan ja käsiinsä tietokoneen voi saada 1. marraskuuta.

Lähteet: Microsoft (1), (2), (3), (4)