Max-uutuudet ovat paksuudeltaan viidenneksen kasvaneita seuraajia talvella julkaistuille iCUE Link RX -tuuletinmalleille.

Corsairilta on vuoden mittaan nähty melko tiuhaan tuuletinuutuuksia ja seuraavana vuorossa on juuri myyntiin saapunut iCUE Link RX Max -sarja, joka lisää jäähdytystehoa 30 millimetrin paksuisilla tuulettimilla perinteisen 25 mm:n sijaan. Tarjolla on malleja 120 ja 140 mm:n koossa sekä RGB-valoilla että ilman ja nimensä mukaan ne ovat yhteensopivia Corsairin iCUE-hallintaohjelmiston kanssa. 25 mm:n paksuiset iCUE Link RX -sarjalaiset lanseerattiin helmikuussa.

Tekniikan osalta tuulettimet luottavat valmistajan viime aikojen tuttuun kaavaan, eli käytössä on magneettikupulaakerointi sekä ilmapyörteitä ehkäisevä AirGuide-rakenne kehyksessä. RX120 Maxeille lupaillaan 400–2000 kierroksen minuuttinopeutta 4,2 vesimillimetrin staattisella paineella, kun taas RX140 Maxeille vastaaviksi lukemiksi kerrotaan 300–1600 rpm ja 2,4 mmH 2 O.

RGB-valottomat RX Maxit tulevat vain mustana ja ne on varustettu lämpöantureilla, mikä lisää jäähdytyksen hienosäätömahdollisuuksia iCUE-ohjelmistolla. RGB-mallit taas ovat valittavissa joko mustana tai valkoisena ja niissä on valaistujen tuuletinlapojen lisäksi kehyksen sivuun integroitu ”ikkuna” näyttävyyttä lisäämässä, kuten aiemmissa RX-tuulettimissakin. Kahden ja kolmen tuulettimen pakkauksissa toimitetaan iCUE Link -keskitin, johon useamman tuulettimen voi liittää yhdellä kaapelilla asennuksen helpottamiseksi.

Corsair iCUE Link RX Max -tuulettimet ovat tilattavissa suoraan valmistajalta sekä jälleenmyyjiltä toimitusten alkaessa marraskuun tienoilla. Yksittäistuulettimilla suositushinnat ovat RGB-malleissa 49,90 (120 mm) ja 54,90 euroa (140 mm), kun taas RX Maxit ilman RGB-valoja on hinnoiteltu 39,90 (120 mm) ja 49,90 euroon (140 mm) kappaleelta. Useamman tuulettimen pakkauksilla saa hieman säästöä ja kuten mainittu, iCUE Link -keskittimen kaupan päälle.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut (1, 2)