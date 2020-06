Väitetty GeForce RTX 3080 ensimmäisessä vuotokuvassa

Vuotokuvan mukaan uudessa GeForce on varsin eksoottinen tuuletusratkaisu, jossa tuulettimia on näytönohjaimen molemmin puolin.

Nettiin ilmestyi viikonlopun aikana ChipHell-foorumeiden kautta kuvia, joissa väitetään esiintyvän NVIDIAn tuleva GeForce RTX 3080 -näytönohjain. Toistaiseksi kuvien aitoutta on mahdotonta todistaa, mutta toisaalta ilmiselviä väärennökseen viittaavia seikkoja kuvista ei ole löytynyt.

Kuvan perusteella näytönohjainta on helppo kutsua vähintäänkin eksoottiseksi. Sen piirilevy on verrattain lyhyt ja sen päädystä löytyy V-mallinen lovi. Piirilevy tulee olemaan pakattu varsin tiiviiksi, sillä PCI Express -liitintä mittatikkuna käyttämällä selviää että jo valmiiksi tiukkaan pakatulla RTX 2070 -piirilevyllä on käytössään enemmän tilaa. Virtaliittimiä kuvassa ei näy, joten ne lienevät piilotettu kortin päätyyn ja johdotettu sieltä itse näytönohjaimeen, kuten viime sukupolvessa joidenkin mallien kohdalla tehtiin.

Jäähdytysratkaisu ei jää eksoottisuudessaan jälkeen piirilevystä. Näytönohjaimesta löytyy yksi tuuletin läheltä näytönohjaimen etupään I/O-liittimiä ja toinen poikkeuksellisesti näytönohjaimen selkäpuolella. Selkäpuolen tuuletin on asetettu samaan tasoon muun takapuolen suojelevyn kanssa, minkä vuoksi piirilevy on jouduttu leikkaamaan V:n muotoon. Takapään tuuletin puhaltaa normaaliin asentoon asennettuna kuumaa ilmaa suoraan rivaston läpi kohti kotelon alaosaa. Etupään tuulettimen ilmasta osa ohjautuu I/O-liitinten vierestä ulos ja loput ohjataan näytönohjaimen keskivaiheilla olevien viistojen jäähdytysripojen ohjauksella kohti emolevyä ja sivupaneelia.

Lähde: ChipHell, HXL @ Twitter