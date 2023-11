Järjestelmäpiirin prosessori ja GPU ovat pysyneet käytännössä identtisinä, mutta mukaan on mahtunut paljon muuta päivitettävää.

Valven käsikonsoliluokan tietokone Steam Deck on ollut kenties hieman odottamatonkin menestys. Yhtiö on lisäksi luvannut, ettei se vanhene heti käsiin, sillä mahdollista Steam Deck 2:sta ei ole suunnitteilla vielä aikoihin.

Steam Deckin uutta sukupolvea saadaankin varmasti odotella vielä pidempään, mutta se ei tarkoita, etteikö nykyistä mallistoa voisi kiillottaa. Valve on lainannut sivuja Nintendon Switch-pelikirjasta enemmänkin ja julkaissut nyt uuden Steam Deck OLED -mallin.

Steack Deck OLEDissa, kuten jo nimikin vihjaa, on korvattu 7” 1280×800-resoluution LCD 7,4” 1280×800-reosluution OLEDiksi HDR-tuella. Näytön maksimikirkkaus on jopa 1000 nitiä ja virkistystaajuuden kerrotaan olevan nyt maksimissaan 90 Hz. Sen kosketustunnistuksen luvataan olevan myös entistä parempaa ja haptisen palautteen tarkempaa.

Näyttö ei ole ainut muutos, sillä järjestelmäpiiri on päivittynyt samaan syssyyn 6 nanometrin luokan prosessilla valmistettavaksi. LPDDR5-muistit toimivat nyt 5500 Mbps:n sijasta 6400 Mbps:n nopeudella ja Wi-Fi 5 on päivitetty Wi-Fi 6E:ksi. Yhteyspuolella toinen muutos on erillinen Bluetooth-antenni 5.0:sta 5.3:een päivittyneitä BT-yhteyksiä parantamaan. Järjestelmäpiirin prosessoriytimet ja GPU ovat muutoin ennallaan, mutta GPU:lle raportoidaan nyt vain 1,6 GHz:n kellotaajuus aiemman 1,0-1,6 GHz:n sijasta. Akun kapasiteettia on kasvatettu neljänneksellä 50 wattituntiin ja sen luvataan kestävän 3-12 tuntia pelaamista siinä missä alkuperäinen Steam Deck jaksaa 2-8 tuntia.

Steam Deck OLED tulee saataville 512 Gt:n ja 1 Tt:n malleina, joista jälkimmäinen saa vastaavan premium-luokan heijastamattoman lasin, kuin aiempi 512 Gt:n malli. Lisäksi teratavun mallissa tulee mukana eksklusiiviset käynnistysanimaatiot ja virtuaalinäppäimistön teema sekä päivitetty suojalaukku, jonka sisäpuoli on irrotettavissa tilanteisiin, jossa käyttäjällä ei ole tarvetta lisäsuojalle ja painolle, mitä kovakuorinen ulkokuori tuo tullessaan. Modaajien ja korjaajien työtä on helpotettu käyttämällä vain Torx-ruuveja, joiden vastakierteet ovat metallisia. Varaosat ovat tulossa saataville iFixitiin lähitulevaisuudessa.

Valve on samaan aikaan siistinyt valikoimaansa ja myynnissä jatkavat vain 256 Gt:n LCD-malli aiempaa edullisempaan 419 euron hintaan sekä 16. marraskuuta saataville tulevat 512 Gt:n ja 1 Tt:n OLED-mallit.

64 ja 512 Gt:n LCD-mallit siirtyvät historiaan, kunhan varastot saadaan tyhjennettyä leikatuin hinnoin. 64 Gt:n mallin saa nyt omakseen 369 euroon ja 512 Gt:n mallin 469 euroon. 64 Gt:n mallissa on ilmeisesti myös korvattu eMMC-tallennustila NVMe SSD -asemalla.

Lähde: Steam Deck