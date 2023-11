Corsair julkaisi Hydro X -nestejäähdytyssarjaan uusia iCue Link -osia

Helposti toisiinsa linkittyvät ja keskenään keskustelevat iCue Link -osat laajenivat Hydro X -custom loop perheen osalta uudella näytöllisellä pumppusäiliöllä sekä GPU-blokilla.

Tietotekniikkajätti Corsair julkisti iCue Link -ekosysteemin alun perin Computex-messuilla aiemmin tänä vuonna ja ensimmäiset sarjan laitteet saatiin julki kesäkuun lopulla. Sittemmin sarjaa on laajennettu joillain uusilla osilla ja nyt on vuorossa custom loop -nestekiertojen ystäville uutta osaa.

Corsair iCue Link -sarja on laajentunut Hydro X -custom loop -nestekiertoihin tarkoitetuilla uusilla iCue Link XD5 RGB Elite LCD pumppusäiliöllä, XG7 RGB 40 -sarjan GPU-nesteblokeilla sekä uusilla XT Softline Mesh Tubing -letkuilla. Hydro X iCue Link -perheeseen kuuluivat jo aiemmin saman pumppublokin näytötön versio, XC7-prosessoriblokkeja sekä XG3 RGB Hybrid -GPU-blokkeja.

iCue Link XD5 RGB Elite LCD -pumppusäiliö on ominaisuuksiltaan pääosin vanha tuttu. Vettä liikutetaan Xylem D5 PWM -pumpulla, jonka luvataan liikuttavan 800 litraa tunnissa 2,1 metrin painekorkeudella ja tarjoavan teoriassa maksimissaan 1500 litran läpivirtauksen tunnissa. Pumppublokkia saa käyttää vain kuparisten ja messinkisten nestekierto-osien kanssa, eli alumiiniset nesteeseen koskevat osat ovat ehdottomasti pannassa.

Nestesäiliön runkoon sijoitetun 2,1” IPS LCD -näytön resoluutio on 480×480 ja se osaa näyttää esimerkiksi kokoonpanon eri lämpötiloja, mukaan lukien nesteen lämpötila pumppusäiliöön integroidun sensorin kautta, tai vaikka käyttäjän suosikki giffejä. Itse säiliötä valaistaan 22 erikseen osoitettavalla RGB LEDillä ja neste liikkuu sisään ja ulos standardeilla G1/4”-kierteillä varustetuista liittimistä.

iCue Link XG7 RGB 40 -sarjan varsinaiset GPU-blokit on valmistettu CNC-koneistetusta kuparista, joka on lopuksi nikkelöity, mutta sen ympäriltä löytyy loput näytönohjaimen piirilevystä peittävä alumiininen kansirakenne. Mukaan kuuluu niin ikään alumiininen taustalevy näytönohjaimelle. GPU-blokin kansi on kirkasta pleksiä, joten nesteen liikkeen läpi sen yli 50 rivasta rakentuvan kylmälevyn näkee myös käytännössä.

XG7 RGB 40 -sarjan blokki vie koneesta kaksi korttipaikkaa ja sen strategiset mitat ovat 278 x 151 x 25 mm ainakin MSI:n GeForce RTX 4090 Suprim- ja RTX 4090 Gaming Trio -malleille tarkoitetussa versiossa, mutta eri näytönohjainmalleille tarkoitetut mallit voivat mahdollisesti poiketa näistä mitoista. Blokin pohjapuolelta löytyy esiasennettuna lämpötyynyt ja -tahnat nopeaa asennusta varten. Yhtiön mukaan se tulee tuomaan nopealla tahdilla saataville eri malleille sopivia versioita uudesta XG7:sta ja pressikuvissa oli jo Asuksen TUF ja ROG Strix RTX 4080- ja 4090 -mallit mukana.

Corsair Hydro X iCue Link XD5 RGB Elite LCD on hinnoiteltu 349,90 euroon ja se tulee saataville valkoisena ja häiveharmaana versiona. iCue Link XG7 RGB 40-series on puolestaan hinnoiteltu 239,90 euroon ja valkoisena sekä mustana saataville tuleva XT Softline Mesh Tubing 23,90 euroon per kolmen metrin paketti.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut: XD5, XG7, Mesh Tubing