VESA julkaisi DisplayPort 2.1 -standardin

Uutisoimme viime viikolla lyhyesti huhusta, jonka mukaan AMD:n tuleva RDNA3-arkkitehtuurin Navi 31 tulisi tukemaan julkaisematonta DisplayPort 2.1 -standardia. Nyt asiaa ei tarvitse käytännössä enää miettiä, sillä VESA on julkaissut standardin tänään virallisesti, mikä varmisti myös huhun paikkansa pitämisen.

VESA:n uusi DisplayPort 2.1 -standardi on tuttuun tapaan taaksepäin yhteensopiva ja korvaa DisplayPort 2.0:n suoraan. Järjestö on varmistanut, että kaikki tähän asti sertifioidut DisplayPort 2.0 -tuotteet erilaisista siruista kaapeleihin ovat myös DisplayPort 2.1 -sertifioituja huolimatta sen tiukemmista vaatimuksista.

DisplayPort 2.1:n vaatimuksia on yhdenmukaistettu enemmän USB Type-C- ja USB4 PHY (fyysinen kerros) -standardien kanssa siten, että sama PHY voi palvella sekä DisplayPortia että USB4:ää. Lisäksi 2.1-versiossa on mukana uusia kaistanhallintaominaisuuksia, jotka parantavat DisplayPort-signaalin tunnelointia muun USB4-liikenteen rinnalla.

DP 2.1 vaatii lisäksi tuen Display Stream Compression- ja Panel Replay Capability -teknologioille. Molemmat pienentävät DisplayPort-signaalin kaistavaatimuksia, kun DSC:llä saadaan pienennettyä kaistantarvetta jopa yli 67 % ilman näkyviä virheitä ja Panel Replay Capabilityn avulla kaistaa tarvitaan alle prosentti normaalista, jos ruutua ei tarvitse päivittää.

Kaapeleiden osalta standardiin on tehty tarkemmin määrittelemättömiä päivityksiä, joiden myötä DP40-kaapeleista voidaan saada yli kahden ja DP80-kaapeleista yli yhden metrin mittaisia ilman signaalin heikentymistä liiaksi. DP40-kaapelit on sertifioitu UHBR10- eli 10 Gbps:n nopeudelle maksimissaan neljällä kaistalla, eli yhtä kaapelia pitkin voi kulkea maksimissaan 40 Gbps dataa. DP80-kaapelit on vastaavasti sertifioitu UHBR20- eli 20 Gbps:n nopeudella ja neljällä kaistalla nopeus on yhteensä maksimissaan 80 Gbps.

