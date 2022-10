Testasimme Applen edullisemmat iPhone 14 ja 14 Plus -älypuhelimet.

Applen iPhone 14 Pro -lippualaivamalli ehtikin jo aiemmin käymään testipenkissämme ja nyt vuorossa ovat pykälän edullisemmat iPhone 14 ja 14 Plus. Pro-mallista poiketen perusmallien ulkonäkö on säilynyt lähes ennallaan viime vuoteen nähden ja ominaisuuksissakin muutokset ovat suhteellisen hillittyjä, vaikka hinta euron heikentyneen kurssin myötä onkin noussut edullisimmillaankin jo yli 1000 euroon.

Uutuusmallien järjestelmäpiiri on päivitetty 13 Pro -mallien A15 Bioniciin suuremmalla GPU-ydinmäärällä ja RAM-muistilla ja pääkamera on päivitetty niin ikään viime vuoden Pro-malleista tuttuun malliin. Etukamera iPhone 14 -mallistossa on kuitenkin uudesta Pro-mallista tuttu automaattitarkenteinen malli, minkä lisäksi 14 Plus tuo perusmallistoon uuden 6,7-tuumaisen kokovaihtoehdon.

Testiartikkelissa tutustumme iPhone 14:ään ja 14 Plussaan noin kahden viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Apple iPhone 14 ja 14 Plus