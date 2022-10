Aivan kaikki AM4-prosessoricoolerit eivät ole AM5-yhteensopivia.

AMD:n uusimman sukupolven Ryzen 7000 -sarjan prosessorit ovat olleet nyt kaupoissa parin viikon ajan ja samalla coolerivalmistajat ovat tiedottaneet kilpaa tuotteidensa yhteensopivuudesta uuden AM5-kannan kanssa. Tämä on saattanut herättää AM5-kannan tuloa pidempään seuranneissa jopa hieman ihmetystä, sillä AMD ilmoitti jo keväällä uuden kantansa olevan taaksepäin yhteensopiva AM4-coolereiden kanssa.

Yhtenevien kiinnitysreikien sekä prosessorin ja kannan kokonaispaksuuden myötä yhteensopivuus AM4-coolereiden kanssa pitää paikkansa useimmissa tapauksissa, mutta ei aina. Ratkaiseva tekijä on coolerin kiinnitysratkaisu, sillä yhteensopivuuden toteutumiseksi coolerin on käytettävä prosessorikannan vakiotaustalevyä tai muovisia vakiokiinnityskynsiä. Sen sijaan jos cooleri käyttää omaa erikoistaustalevyään tai muuta omaa taustapuolelta tapahtuvaa kiinnitysratkaisua, on yhteensopivuus AM5-kannan kanssa mennyttä.

Syynä tähän on AM5-kannan edeltäjään nähden muuttunut LGA-tyyppinen (Land Grid Array) toteutus, jonka myötä prosessorin lukitusmekanismi on kiinnitetty emolevyn läpi taustalevyyn, jota ei siis tästä johtuen voi irrottaa ja vaihtaa coolerivalmistajan omaan toteutukseen. Omaa taustalevyä tai muuta taustakiinnitystä käyttävät coolerit ovat melko harvassa, mutta niitä löytyy silti jonkin verran mm. Cooler Masterin valikoimista sekä matalaprofiilisista malleista, kuten Noctua NH-L9a. Lisäksi jotkut valmistajat, kuten Deepcool, tarjoavat uusia kiinnikkeitä osalle malleistaan hieman mysteeriksi jäävästä syystä.

Alla yleisimpien coolerivalmistajien tiedotteita AM5-yhteensopivuuteen liittyen:

Koostimme myös videomuotoon lyhyen oppaan siitä, miten tunnistaa helpoiten onko AM4-cooleri yhteensopiva uuden AM5-kannan kanssa.

