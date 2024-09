Video: Kokeilussa Framework 13 -tee-se-itse-kannettava

Kasaamme videolla Framework 13 -kannettavan AMD-version.

Kannettavavalmistaja Framework ilmoitti kesäkuun lopulla, että sen kannettavat ovat nyt saatavilla myös Suomessa ja suomenkielisellä näppäimistöllä. Framework-kannettava on modulaarinen, kustoimoitava, suunniteltu itse helposti päivitettäväksi ja korjattavaksi ja vanhan kannettavan sisukset voi siirtää esimerkiksi 3D-tulostettuun koteloon uusiokäyttöön. Windowsin ohella tuotesivuilla on myös vahvasti esillä Linux-käyttöjärjestelmä, jota isoimmat valmistajat eivät välttämättä tue kovinkaan hyvin.

Tällä hetkellä Framework-kannettavasta on saatavilla kaksi eri kokoa, pienempi Framework 13 ja isompi Framework 16. Molemmat ovat ostettavissa valmiiksi kasattuina ja käyttövalmiina tai osissa tee-se-itse-versiona. Lisäksi Framework 13:sta on valittavissa Intel- tai AMD-alusta, mutta isommasta 16-mallista on saatavilla vain AMD-versio.

io-techin kokeiluun ja testiin saapui Framework 13:n tee-se-itse-malli, jonka hinta alkaa 959 eurosta ylöspäin. Kun kannettava päivitetään AMD:n Ryzen 7 7840U -prosessorilla, hinta nousee yli 1300 euroon ja kun mukaan konfiguroidaan 16 gigatavua DDR5-muistia, 500 gigatavua tallennustilaa, Windows 11 -käyttöjärjestelmä, neljä liitinmoduulia, käyttöjärjestelmä, värillinen näytön kehys ja virtalähdettä niin hinta nousee jo yli 1650 euroon.

Kyseessä ei ole missään nimessä edullinen kannettava. Vertailun vuoksi uudemmalla Ryzen 7 8840HS -prosessorilla ja muuten vastaavilla teknisillä ominaisuuksilla markkinoilta löytyy edullisempia vaihtoehtoja esimerkiksi Acer Swift Go 1099 eurolla ja Asus Zenbook 14 OLED 1069 eurolla.

Videolla unboksataan ja tutustutaan Framework 13 -kannettavan kasaamiseen käyttökuntoon. Kokeilemme modulaaristen liitäntöjen toimintaa ja kritisoimme korkeaa hintaa. Onko Framework 13 mielestäsi kiinnostava ja hintansa arvoinen konsepti?

Katso video Youtubessa