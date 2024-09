Kannettaviin suunnattu Panther Lake on vuodon mukaan varustettu aina neljällä P- ja neljällä LP E -ytimellä, mutta tavallisten E-ytimien ja Xe-ydinten määrä vaihtelee.

Intelin Lunar Lake -arkkitehtuuriin eli tuleviin Core Ultra 200V -prosessoreihin perustuvat kannettavat tullaan julkaisemaan tiettävästi huomenna. Sitä odotellessa on hyvää aikaa tutustua jo Lunar Laken seuraajaan, Panther Lakeen.

Panther Lake on Intelin seuraavan sukupolven mobiiliarkkitehtuuri, joka tulee korvaamaan pian myyntiin tulevat Lunar Laket näillä näkymin ensi vuoden aikana. Nyt nettiin on vuotanut yksityiskohtaisia tietoja tulevista prosessoreista, kiitos Corebootin. Coreboot on vaihtoehtoinen rajapinta UEFI BIOS:n paikalle.

Corebootin listauksen mukaan Panther Lakesta tullaan saamaan ainakin neljää eri versiota pelkästään mobiiliin. Prosessoreissa tulee olemaan mallista riippuen 8-16 ydintä. Kaikille yhteistä on neljä P- ja neljä LP E -ydintä, mutta E-ytimien ja Xe-ydinten määrissä sekä TDP- tai Intelin nykyterminologialla Processor Base Power eli PBP-arvoista löytyy eroja. Kaikkien vähävirtaisimpiin tarkoitetut Panther Lake-U -mallit on varustettu Corebootin mukaan 15 watin TDP:llä, 4+0+4-prosessorikonfiguraatiolla (P+E+LP E) ja neljällä Xe-ytimellä. Vaikkei sitä erikseen mainita, Panther Laken GPU:n odotetaan perustuvan tulevaan Celestial- eli 3. sukupolven Xe-arkkitehtuuriin.

Panther Lake-H -malleissa prosessoriydinten konfiguraatio on 4+8+4, mutta eroja löytyy Xe-ydinten määrästä ja TDP-arvosta. 25 watin kategoriassa saataville ovat tulossa perustason malli neljällä Xe-ytimellä ja tehokkaampi malli 12 Xe-ytimellä. Korkeimmalla 45 watin TDP:llä varustetussa versiossa ei ole GPU:ta ilmeisesti lainkaan, vaan se tultaisiin aina parittamaan erillisnäytönohjaimen kanssa.

Lähde: VideoCardz