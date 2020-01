Videolla esittelyssä Huawein langattomat vastamelukuulokkeet, jotka saatavilla valkoisena ja mustana 179 euron hintaan.

Kaupallinen yhteistyö Huawein kanssa

Tutustumme videolla Huawein 179 euron hintaisiin langattomiin FreeBuds 3 -vastamelukuulokkeisiin. Käymme läpi kuulokkeiden ominaisuudet ja puhelimeen asennettavaan Ai Life -hallintasovellukseen.

Langattomat kuulokkeet on varustettu Kirin A1 -piirillä ja molemmat 14 mm:n elementeillä ja bassoputkella varustetut kuulokkeet ovat yhteydessä erikseen Bluetooth 5,1 -yhteydellä. Aktiivista taustamelunvaimennusta on mahdollista säätää puhelimeen asennettavalla sovelluksella. Kuulokkeiden koteloa on mahdollista ladata USB-liitännän lisäksi langattomasti ja täyteen ladatusta kotelosta on mahdollista ladata kuulokkeet neljä kertaa.

