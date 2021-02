Tutustumme videolla näytönalaiseen etukameratekniikkaan.

Kiinalainen ZTE julkisti joulukuun alussa uuden Axon 20 5G -älypuhelimen, joka ei luokassaan ollut muutoin ominaisuuksiltaan erityisen kummoinen, mutta laite tarjosi markkinoiden ensimmäisen näytön alle sijoitetun etukameran. Tammikuun puolivälissä puhelin tuli saataville myös Euroopassa, joten pyysimme laitteesta testikappaleen etukameratekniikkaan tutustuaksemme.

Suositushinnaltaan 449 euron hintainen puhelin tarjoaa mm. 6,92-tuumaisen OLED-näytön, Snapdragon 765G -järjestelmäpiirin, 8 Gt RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa, 64 +8 + 2 + 2 megapikselin neloistakakameran sekä 4220 mAh akun 30 watin pikalatauksella.

32 megapikselin etukamera objektiiveineen on sijoitettu OLED-näyttöpaneelin alle. Näytön rakenteessa on käytetty kameran kohdalla läpinäkyviä rakennekerroksia sekä harvempaa pikseliasettelua, joka päästää valon näytön läpi kameralle. Kuvan muodostamisessa apuna on optimoituja parannusalgoritmeja. Tutkimme videolla etukameran toteutusta ja analysoimme kuvanlaatua sekä tekniikan mahdollisuuksia markkinoilla.

