io-tech testasi Logitechin langattomat G435 Lightspeed -pelikuulokkeet

io-techin tuoreimmalla videolla testiin ovat saapuneet Logitechin langattomat G435 Lightspeed -pelikuulokkeet. Videolla tutustutaan tuttuun tapaan kuulokkeiden fyysisiin ominaisuuksiin ja ohjelmistoon sekä kuulokkeiden ja mikrofonin äänenlaatuun.

Logitech G435 Lightspeedin suositushinta on 79,99 euroa. 165 gramman painoisten kuulokkeiden muoviosista vähintään 22 prosenttia on valmistettu kierrätysmuovista. Muista pelikuulokkeista Logitechin uutuudet erottuvat niin värivaihtoehdoiltaan kuin myös mikrofoniratkaisullaan, sillä perinteisen puomimikrofonin sijaan käytössä on kuulokekuppiin integroidut mikrofonit.

