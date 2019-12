Video: Testissä Noblechairsin Hero Black Edition -pelituoli

Testaamme videolla Noblechairsin uudistetun Black Edition -malliston hintaisen Hero-pelituolin.

449 euron hintainen Hero on Noblechairsin tuolimalliston isoin tuoli, sen yläpainoraja on 150 kiloa ja erikoisominaisuutena siinä on sisäänrakennettu säädettävä ristiseläntuki. Tuolin lähetti testiin Jimm’s PC-Store.

Videolla käydään läpi tuolin myyntipakkauksen sisältö ja kasausprosessi, ominaisuudet ja rakenne, säätömahdollisuudet sekä käyttökokemukset. Tuolit on päällystetty uudenlaisella Saksassa valmistetulla PU-keinonahkaverhoilulla, on jossa hengittävät mikrohuokoset. Ne päästävät lävitseen sekä ilmaa että vesihöyryä, eikä nappanahan tuntumaa muistuttavaan mattapintaiseen keinonahkaan ole tarvinnut tehdä reikiä ilmankiertoa varten. Tuolin ulkonäkö on hillityn tyylikäs. 4D-säädettävät käsinojat on myös uudistettu ja ne ovat hieman aiempaa isommat, mutta laadultaan edelleen valitettavan väljät, helisevät ja muovisen tuntuiset. Istuin ja selkänoja ovat melko kovat, mutta jämäkät.

