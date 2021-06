Windows 11:n laitteistovaatimukset julki, Home-versio vaatii MS-tilin

Windows 11 tulee saataville ilmaisena päivityksenä joulukaudeksi, mutta porrastetun jakelun vuoksi osa käyttäjistä joutuu odottelemaan saatavuutta vuoden 2022 puolelle.

Microsoft esitteli aiemmin tänään Windows 11 -käyttöjärjestelmän, mutta moni seikka jäi itse julkaisuesityksessä vielä auki. Nyt moniin kysymyksiin on saatu myös vastauksia.

Windows 11 on ilmainen päivitys Windows 10 -käyttäjille, ja koska Windows 7- ja 8(.1) -lisenssit ovat edelleen päivitettävissä 10:iin, on myös vanhemmille Windowseille ilmainen päivitysreitti. Päivittäjien lisenssit pysyvät versionsa osalta ennallaan, eli Home-versiosta tulee Home, Prosta Pro ja niin edelleen. Tämä voi aiheuttaa ongelmia Home-käyttäjille, joilla on paikallinen tili, sillä Windows 11 Home tulee vaatimaan sekä Microsoft-tilin ja aktiivisen nettiyhteyden asennuksen aikana. Käyttöjärjestelmän päivityksen jälkeen käyttäjällä on 10 päivää aikaa perua päivitys ja palata Windows 10:n käyttäjäksi.

Käyttöjärjestelmä tulee saataville tämän vuoden joulukaudeksi, mutta tietokoneesta riippuen porrastetut päivitykset voivat merkitä päivityksen löytyvän monille vasta vuoden 2022 puolella. Microsoft hylkää myös puolivuosittaiset versiopäivitykset ja jatkossa vuodessa on luvassa vain yksi isompi päivitys. Toisaalta Microsoft tulee jatkossa julkaisemaan aiemmin isoihin päivityksiin upotettuja ominaisuuksia myös irrallisina pienempinä päivityksinä. Windowsin päivitysten ylipäätään kerrotaan olevan jatkossa jopa 40 % aiempaa pienempiä ja niiden asentuminen taustalla vie entistä vähemmän resursseja.

Itse käyttöjärjestelmän laitteistovaatimukset ovat raudan osalta muutoin perinteisen maltillisia päällisin puolin: vähintään kaksi 1 GHz:n 64-bittistä prosessoriydintä, 4 Gt muistia, 64 Gt tallennustilaa, DirectX 12 -yhteensopiva näytönohjain, 9” tai suurempi vähintään 720p-resoluution näyttö ja jo edellä mainittu nettiyhteys ja MS-tili, jos asennuksessa on Windows 11:n Home-versio. Uusia ja potentiaalisesti harmaampia hiuksia harrastajille aiheuttavat vaatimukset ovat UEFI-BIOS Secure Boot -tuella sekä Trust Platform Module 2.0 (TPM 2.0). Etenkin jälkimmäinen voi puuttua joistain kotikäyttäjille jälleenmyyntiin suunnatuista emolevyistä täysin tai se on ostettava erillisenä lisälaitteena. Toisissa emolevyissä ominaisuus on tuettuna suoraan, mutta se on erikseen aktivoitava BIOSista.

Vaikka prosessorivaatimukset ovat päällisin puolin yksinkertaisia, on tilanne taustalla toinen. Prosessorin on löydyttävä ainakin virallisen tiedon mukaan Microsoftin yhteensopivien prosessoreiden listalta, mikä tarkoittaa AMD:n kohdalla tukea vain Zen-arkkitehtuuriin perustuvista prosessoreista lähtien, Intelillä Core-sarjassa 8. sukupolvesta lähtien, Pentium- ja Celeron-puolella 4000-sarjasta lähtien ja kourallisella uusimpia Atom-prosessoreita, sekä lopulta Qualcommilla Snapdragon 850:tä ja sitä uudempia Windows-käyttöön tarkoitettuja järjestelmäpiirejä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, pakotetaanko virallista yhteensopivuuslistaa myös käytännössä.

