Testiohjelma ajaa saman kuorman eri määrällä aktiivisia säikeitä, mikä antaa realistisemman kuvan prosessorin suorituskyvystä eri kuormilla yksittäiseen testiin verrattuna.

Kotoisista maisemista lähtöisin oleva UL Benchmarks on julkaissut uuden testin 3DMark-testikokonaisuuteensa. 3DMark CPU Profile antaa monipuolisen kuvan prosessorin suorituskyvystä eri tilanteissa.

UL Benchmarksin mukaan yksittäinen testi ei voi antaa nykypäivänä realistista kuvaa prosessorin suorituskyvystä, koska ydinten määrä on kasvanut nopeammin kuin sovellukset ovat ottaneet niitä hyötykäyttöön. Tämän vuoksi 3DMark CPU Profile ajaa erilaisia fysiikka- ja muita simulaatioita sisältävän testin yhteensä kuusi kertaa. Ensin prosessorin maksimisäikeillä, sitten 16, 8, 4, 2 ja lopulta yhdellä säikeellä.

Myös tuloksia annetaan kuusi, jokaiselle testiajolle omansa, mutta ne ovat samaan aikaan vertailukelpoisia keskenään. Esimerkiksi erittäin nopea nelisäikeinen prosessori voi peitota testissä hitaamman prosessorin, jolla on käytössään kahdeksan säiettä. Jälkimmäisen tulos jatkaisi skaalautumistaan 8 säikeen testiin asti, mutta tulos jäisi silti pienemmäksi kuin vain neljään säikeeseen asti skaalautuvan nopeamman prosessorin tulos.

Tulokset auttavat rakentamaan kattavan kuvan prosessorin suorituskyvystä eri tilanteissa, mutta käyttäjän pitäisi silti edelleen tietää, kuinka montaa säiettä hänelle oleelliset sovellukset kykenevät hyödyntämään ja kuinka paljon resursseja taustaprosessit vievät. Tulos on visualisoitu palkille, jossa vihreä osuus on oman testiajon tulos, musta viiva mediaanitulos samalla prosessorilla ja harmaa osuus näyttää matkan parhaaseen tulokseen samalla prosessorilla.

3DMark CPU Profile on saatavilla ilmaisena päivityksenä 3DMark Advanced Edition- ja Professional Edition -versioihin. Uuden testin kunniaksi 3DMark on 85 %:n alennuksessa ja kustantaa sekä UL Benchmarksin omassa verkkokaupassa että Steamissa 3,74 euroa. Tarjous on voimassa 8. heinäkuuta asti.

Lähde: UL Benchmarks