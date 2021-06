Windows 11 poistaa ja muuttaa monia tuttuja ominaisuuksia

Muutosvastarintaa tullee aiheuttamaan ainakin pysyvästi ruudun alalaitaan lukittu tehtäväpalkki.

Microsoftin uusi Windows 11 -käyttöjärjestelmä tuo mukanaan paljon uudistuksia ja uusia ominaisuuksia. Valitettavasti kolikolla on kuitenkin myös kääntöpuolensa ja tuttuja ominaisuuksia on poistettu tai muutettu perustavanlaatuisesti.

Microsoft on piilottanut Windows 11:n tarkempiin teknisiin ominaisuuksiin häpeälistan ominaisuuksista, joita on joko karsittu aiempaan nähden, muutettu muutoin merkittävästi tai poistettu kokonaan. Listalta löytyy ainakin allekirjoittaneelle pyhää lehmää lähentelevä ominaisuus, jolle on heitettävä hyvästit, jos päivittää Windowsin uuteen versioon: Tehtäväpalkki on lukittu pysyvästi näytön alareunaan.

Monien mielestä tervetulleemmasta päästä lienee virtuaaliassistentti Cortanan muutokset, joiden myötä se ei ole enää jatkossa oletuksena tehtäväpalkissa eikä osana ensimmäistä käynnistystä. Internet Explorer -selain on puolestaan oletuksena poistettu käytöstä ja matemaattisten kaavojen syöttämiseen tarkoitettu Math Input Panel on niin ikään heivattu pois. Sen korvaa erikseen asennettava Math Recognizer. Myös Wallet on poistettu käyttöjärjestelmästä.

Hiljattain tehtäväpalkkiin lisätty News & Interests -sovellus on muutettu nyt Widgetiksi ja Snipping Tool on edelleen olemassa, mutta sen toiminnallisuus vastaa nyt aiempaa Snip & Sketch -sovellusta. Erillinen Tablet-tila on poistettu, mutta käyttöjärjestelmä mukautuu edelleen näppäimistön irrotukseen ja Windows S -tila on jatkossa käytettävissä vain Home-versiolla käyttöjärjestelmästä.

Käynnistä-valikko on muuttunut perustavanlaatuisesti ja siihen ei voi enää lisätä nimettyjä kuvakeryhmiä tai kansioita, eikä sen tämänhetkinen koko ole muutettavissa. Valikkoon itse kiinnitetyt sovellukset ja linkit nettisivuille eivät kestä päivitystä, vaan ne tippuvat pois kyydistä Windows 10:stä päivitettäessä. Live-ruudut on niin ikään poistettu ja niiden toiminnallisuus on siirretty Widgetteihin. Windowsin esiversiossa Windows 10:n käynnistävalikon saa kuitenkin kaivettua edelleen käyttöön kaikkine ominaisuuksineen rekisteriä puukottamalla.

Toinen isoja muutoksia kokenut on tehtäväpalkki. Kuten jo aiemmin mainittiin, se on jatkossa lukittu ruudun alalaitaan. Ratkaisu on kova pala nieltäväksi käyttäjille, jotka allekirjoittaneen tavoin ovat laajakuvanäyttöjen aikana siirtäneet tehtäväpalkin näytön reunaan pystyyn. People-sovellus on poistettu tehtäväpalkista kokonaan ja jotkut System Trayn ikoneista voi puuttua päivityksen jäljiltä, etenkin jos käyttäjä on kustomoinut niiden näkyvyyttä. Sovelluksen eivät myöskään voi enää muokata tehtäväpalkin alueita omin päin.

3DViewer, OneNote for Windows 10, Paint 3D ja Skype eivät ole jatkossa osa Windows 11:n oletusasennusta, mutta ne ovat edelleen asennettavissa ilmaiseksi Storesta. Päivitettäessä Windows 10:stä sovellukset pysyvät mukana myös Windows 11:n puolelle.

