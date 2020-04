Uusi mallisto koostuu kolmesta eri alemman keskihintaluokan malliversiosta ja se tulee saataville myös Suomessa.

Xiaomi esitteli tänään uudet Redmi Note 9 -sarjan älypuhelimet. Globaaleille markkinoille suunnattu mallisto sisältää Redmi Note 9 -perusmallin, Note 9S-mallin sekä Note 9 Pro -mallin. Ne ovat seuraajia viime vuonna julkaistuille Redmi Note 8 -malleille. Nimeäminen aiheuttaa jälleen hieman hämmennystä, sillä samoja malleja on julkaistu jo Aasiassa eri mallinimillä.

Redmi Note 9 on kolmikon ”perusversio. Sen 6,53-tuumainen näyttö on kuvasuhteeltaan 19,5:9 ja se on suojattu Gorilla Glass 5 -lasilla. Järjestelmäpiirin tehtävää laitteessa hoitaa Mediatekin tuore Helio G85, jota ei löydy toistaiseksi edes valmistajan tuotesivuilta. RAM-muistia on 3 tai 4 Gt ja tallennustilaa 64 tai 128 Gt variantista riippuen.

Takaa löytyy neljä kameraa – 48 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä kahden megapikselin makro- ja syvyystietokamerat. Kaikissa Note 9 -malleissa on 5020 mAh akku – perusmallissa se tukee 18 W lataustehoa.

Redmi Note 9:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,3 x 77,2 x 8,9 mm

Paino: 199 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 5 edessä, nanopinnoite

6,53″ LCD-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä

MediaTek Helio G85 -järjestelmäpiiri ( 2x A75 2,0 GHz, 6x A55 1,8 GHz CPU, ARM Mali-G52 MC2 GPU )

) 3 tai 4 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt eMMC 5.1 -tallennustilaa, muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-A, Dual SIM, VoLTE

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

3,5 mm ääniliitäntä, IR-lähetin

Neloistakakamera: 48 megapikselin 1/2-tuumainen Samsung GM1-kuvasensori 0,8 um pikselikoolla, f1.79 8 megapikselin 1/4″ sensori, f2.2, 118-asteen kiinteätarkenteinen ultralaajakulmaobjektiivi 2 megapikselin syvyystietokamera, 1,7 um pikselikoko, f2.4 2 megapikselin makrokamera, 1,75 um pikselikoko, f2.4 Videokuvaus: 1080p 30 FPS, 720p 120 FPS hidastuskuvaus

13 megapikselin etukamera, 1,12 um pikselikoko, f2.25

5020 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 18 W pikalataus Quick Charge 4+

Android 10, MIUI 11

Kansainvälisillä markkinoilla Redmi Note 9 Prona tunnettava malli on julkaistu jo aiemmin Aasiassa Redmi Note 9 Pro Max -nimellä. Xiaomin mukaan se tuo lippulaivaluokan ominaisuuksia keskihintaluokkaan. Laitteessa on 6,67-tuumainen 20:9-kuvasuhteen Full HD -näyttö. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu virtapainikkeen yhteyteen laitteen kylkeen.

Redmi Note 9 Pron järjestelmäpiirinä toimii Snapdragon 720G ja sen parina on 6 tai 8 Gt RAM-muistia sekä 64 tai 128 Gt UFS 2.1-tallennustilaa. Takapuolen neloiskamerassa on Samsungin sensoriin perustuva 64 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, viiden megapikselin makrokamera sekä syvyystietokamera. Laitteessa on suuri 5020 mAh akku, joka tukee 30 watin pikalatausta mukana toimitettavalla laturilla. Värinäefektit on toteutettu napakalla lineaarisella värähdysmoottorilla.

Redmi Note 9 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,8 x 76,7 x 8,8 mm

Paino: 209 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 5 edessä ja takana

6,67″ LCD-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä

Qualcomm Snapdragon 720G -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 tai 128 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa, muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-A, Dual SIM, VoLTE

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

3,5 mm ääniliitäntä, IR-lähetin, lineaarinen värinämoottori

Neloistakakamera: 64 megapikselin 1/1,72-tuumainen Samsung GW1-kuvasensori 0,8 um pikselikoolla, f1.89 8 megapikselin 1/4″ sensori, f2.2, 118-asteen kiinteätarkenteinen ultralaajakulmaobjektiivi 2 megapikselin syvyystietokamera, 1/5″ sensori, f2.4 5 megapikselin makrokamera, 1/5″ sensori, f2.4, 2-10 cm tarkennusetäisyys Videokuvaus: 4K 30 FPS, 1080p 120 FPS, 720p 960 FPS hidastuskuvaus

16 megapikselin etukamera, f2.48, 1,0 um pikselikoko

5020 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 30 W pikalataus

Android 10, MIUI 11

Redmi Note 9S on puolestaan globaali versio Aasian Note 9 Pro -mallista – ominaisuuksiltaan se on hieman karsitumpi kuin täkäläinen Note 9 Pro. Ulkoisesti 9S on identtinen Pro-mallin kanssa. Teknisellä puolella eroa löytyy muistivaihtoehdoista, 48 megapikselin päätakakamerasta, ultralaajakulmakameran sensori- ja objektiivitoteutuksesta, NFC:n puuttumisesta, pienemmästä 18 watin lataustehosta,

Note 9 Pron hinnat alkavat 6 & 64 Gt:n mallin 269 dollarista. 128 Gt:n tallennustilasta täytyy maksaa 30 dollaria ekstraa. Note 9:n 3 & 64 Gt:n version lähtöhinta on 199 dollaria. 4 & 128 Gt:n variantista joutuu maksamaan 249 dollaria. Pohjoismaiden hinnoittelusta ja saatavuudesta ilmoitetaan lähiaikoina tarkemmin.