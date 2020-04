Mi Note 10 Lite tuo kaarevareunaisen AMOLED-näytön alle 400 euron hintaluokkaan.

Xiaomi esitteli tänään globaaleille markkinoille Redmi Note 9 -malliston ohella uuden Mi Note 10 Lite -mallin. Uutuus on nimensä mukaisesti karsittu versio viime syksyllä markkinoille tulleesta Mi Note 10 -mallista ja se asettuu hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan Redmi Note 9 -mallien yläpuolelle.

Litessä on sama 6,47″ kaarevareunainen AMOLED-näyttö kuin Mi Note 10:ssä. Siinä on HDR10-tuki ja näytön alle sijoitettu sormenjälkitunnistin. 16 megapikselin etukamera sijaitsee pienessä näyttölovessa. Järjestelmäpiiri on myös kalliimmasta Mi Note 10:stä tuttu Snapdragon 730G, kuten myös 5260 mAh akku 30 watin pikalatauksella (0-100% 64 min).

Kameratoteutusta on muutettu ja karsittu alkuperäiseen Mi Note 10:iin verrattuna ja se myös näyttää hieman erilaiselta. Neljän kameran kokonaisuuteen kuuluu 64 megapikselin Sony IMX686 pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera 120 asteen kuvakulmalla, 5 megapikselin syvyystietokamera sekä 2 megapikselin makrokamera.

Käyttöjärjestelmänä laitteessa on Android 10 yrityksen omalla MIUI 11 -käyttöliittymällä.

Mi Note 10 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 157,8 x 74,2 x 9,67 mm

Paino: 204 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass 5 -etu- ja takalasi

6,47″ kaarevareunainen AMOLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, DCI-P3, 600 nit, HDR10

Qualcomm Snapdragon 730G -järjestelmäpiiri (2×2,2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1,28 GHz Kryo 470 Silver, Adreno 618 GPU)

6 tai 8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 tai 128 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa

LTE-yhteydet, Dual SIM (dual standby)

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0 (AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive), NFC

GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), BeiDou (B1)

Viitoistakakamera: 64 megapikselin 1/1,73-tuumainen Sony IMX686 -sensori 0,8 um pikselikoolla, f1.89, OIS, Dual Pixel -tarkennus 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/4″ sensori, f2.2 5 megapikselin syvyystietokamera, 1/5″ sensori, f2.4 2 megapikselin makrokamera, 2-10 cm tarkennusetäisyys, f2.4 lasertarkennus, PDAF, kaksois-LED-salama 4K 30 FPS videokuvaus, 720p 960 FPS & 1080p 120 FPS hidastuskuvaus

16 megapikselin etukamera, 1,0 um pikselikoko, f2.48

älyvahvistin, 3,5 mm ääniliitäntä, IR-lähetin

5260 mAh akku, USB 2.0 Type-C, USB PD 30 W pikalataus

MIUI 11 & Android 10

Mi Note 10 Liten 6 & 64 Gt variantti maksaa 349 euroa, 6 & 128 Gt variantti puolestaan 399 euroa. Laitteet tulevat saataville toukokuun puolivälissä.

io-techin alkuperäisen Mi Note 10 -testiartikkelin voi lukea täältä ja katsoa videomuodossa io-techin YouTube-kanavalta.