5G-yhteyksiä tukeva Mi 10T Lite on Xiaomin 10T-malliston edullisimmaksi suunnattu laite 349 euron suositushinnallaan.

Xiaomi on tänään ilmoittanut julkaisevansa alun perin syyskuussa esittelemänsä Mi 10T Lite -älypuhelimen myös Suomessa. Uutuus tarjoaa muun Mi 10T -malliston tavoin 5G-yhteydet ja 6,67-tuumaisen näytön, mutta sijoittuu 349 euron suositushinnallaan 200 euroa Mi 10T -perusmallin alapuolelle.

Kalliimmista sisaruksista tuttuun tapan Mi 10T -liten näyttö on siis kooltaan 6,67-tuumainen, mutta näytön teoreettinen maksimikirkkaus on laskenut 650 nitistä 450 nitiin ja virkistystaajuus on pudotettu 144 Hz:stä pykälän alemmas 120 Hz:iin, joka edelleen on erityisesti 350 euron hintaluokassa huomattavan nopea. Resoluutio on pysynyt sisarusmalleista tutussa Full HD+:ssa ja näyttö tukee edelleen HDR10-standardia.

Näyttöä kannatteleva puhelimen rakenne on kokenut myös hinnanalennuksen mukana muutoksen. Mi 10T:n ja Mi 10T Pro:n alumiinirungon sijaan Mi 10T Lite luottaa muoviseen rakenteeseen. Takakuorena ja näytön suojalasina toimii kuitenkin edelleen Corningin Gorilla Glass 5. Sisarusmalleistaan Mi 10T Lite on perinyt myös 33 watin pikalatauksen, stereokaiuttimet ja IR-lähettimen.

Muut Mi 10T:tä edullisempaa hintaa perustelevat leikkaukset löytyvät puhelimen järjestelmäpiiristä ja kameraratkaisusta. Xiaomi Mi 10T Liten sisällä sykkii Snapdragon 865:n sijaan Qualcommin tuore 5G-yhteydet tarjoava Snapdragon 750G -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Kameraratkaisu puolestaan muodostuu keskihintaluokan mallissa 10T-mallista tutusta 64 megapikselin pääkamerasta, jonka pariksi tarjotaan sisarusmalleista eroavat 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyystietokamera.

Xiaomi Mi 10T Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,3 x 76,8 x 9 mm

Paino: 214,5 grammaa

Rakenne: muovirunko, Gorilla Glass 5 edessä ja takana

6,67” LCD-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 2400 x 1080 pikseliä, 450 nits max, HDR10, 120 Hz:n ruudunpäivitys, Adaptive Sync

Qualcomm Snapdragon 750G -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

5G Sub 6 GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, IR-lähetin

Neloistakakamera: 64 megapikselin laajakulmakamera (0,8 um pikselikoko, 6 linssiä, 79,8 asteen kuvakulma), f1.89 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin makrokamera (4 cm kiinteä tarkennusetäisyys), f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera (82,2 asteen kuvakulma), f2.45

Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija, Hi-Res Audio, lineaarinen Z-axis värinämoottori

4820 mAh:n akku, USB Type-C, 33 watin pikalataus

Android 10 & MIUI 12

Xiaomi Mi 10T Lite on saatavilla Suomessa välittömästi 349 euron suositushintaan. Puhelin on ensimmäisen viikonlopun 6.–8. marraskuuta Early Bird -tarjouksessa 299 euron hintaan.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, Xiaomi