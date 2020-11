AMD vastasi yleisimpiin Ryzen 5000 -sarjaa koskeviin kysymyksiin

AMD:n Robert Hallock on vastannut muun muassa prosessoreiden lämpötiloja, jännitteitä, BIOS-versioita ja kadonnutta virtaprofiilia koskeviin kysymyksiin.

AMD:n uudet Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 5000 -sarjan prosessorit saapuivat myyntiin eilen. Nyt yhtiön teknisen markkinoinnin johtaja Robert Hallock on julkaissut Twitterissä ja AMD:n blogissa vastauksia moniin prosessoreita koskeviin kysymyksiin.

AMD:n prosessoreita käyttäville käyttäjille on tullut tutuksi Windowsiin piirisarja-ajureiden mukana tuleva Ryzen-virranhallintaprofiili, joka parantaa yhtiöiden prosessoreiden toimintaa Windowsin sisäänrakennettuihin profiileihin verrattuna. Ryzen 5000 -sarjassa tälle ei ole kuitenkaan enää tarvetta, eikä erillistä virranhallintaprofiilia siten asenneta. Sen sijasta käyttäjät voivat hakea haluamansa balanssin suorituskyvyn ja tehonkulutuksen suhteen Windowsin sisäänrakennetuista asetuksista. Piirisarja-ajureiden mukana asennetaan Windows Provisioning Package, joka lisää tuen liukusäätimelle suorituskyvyn ja tehonkulutuksen välillä.

Ryzen 5000 -sarja on tuettu virallisesti AMD:n AGESA 1.1.0.0 -versiosta lähtien, vaikka jo vanhemmat 1.0.8.0-versiot mahdollistavat tietokoneen käynnistyksen vähintään BIOSiin asti. AGESA 1.1.0.0:ssa on huomattava määrä uusia optimointeja, mutta ne on kohdistettu nimenomaan uusille prosessoreille, eikä sen asentamisesta ole Hallockin mukaan hyötyä vanhempien Ryzen-prosessoreiden käyttäjille.

Nykyisillä BIOS-versioilla Ryzen 5000 -prosessoreiden kohdalta on poistettu kokonaan mahdollisuus käyttöjännitteen pienentämiseen. AMD:n mukaan ominaisuus ollaan lisäämässä takaisin tulevissa versioissa entistä parempana versiona, mutta tarkemmat yksityiskohdat tästä ovat vielä hämärän peitossa. Yhtiö mainosti myös prosessoreiden kykenevän nyt parhaimmillaan 2000 MHz:n Infinity Fabric -kellotaajuuteen, joka jäi kuitenkin esimerkiksi io-techin testiprosessoreilla haaveeksi. Hallockin mukaan tuleva AGESA-päivitys tulee parantamaan myös tätä tilannetta ja entistä useamman prosessorin pitäisi pystyä nostamaan IF-kellotaajuus 2000 MHz:iin ja saada siten DDR4-4000-muistit toimimaan 1:1-kertoimella. Kaikki prosessorit eivät tule kuitenkaan pystymään kyseisiin kellotaajuuksiin päivityksen jälkeenkään.

Lisäksi AMD on julkaissut diat, joissa kuvaillaan uusien Ryzen 5000 -prosessoreiden odotetut toimintalämmöt sekä jännitteet. 105 watin TDP-arvolla varustettujen Ryzen -prosessoreiden TjMax- eli maksimi sallittu lämpötila on noin 90 astetta ja 65 watin noin 95 astetta. AMD:n mukaan edullisimmat coolerit pitäisivät uudet prosessorit täydessä rasituksessa noin 80 – 95 asteen lämpötiloissa, keskiluokan coolerit noin 75 – 85 asteessa ja tehokkaamman pään ilma- ja nestekierrot noin 60 – 80 asteessa.

Prosessoreiden käyttöjännite on täysin vakiona 0,2 – 1,5 volttia. Työpöydällä jännitteiden pitäisi pyöriä noin 0,9 – 1,2 voltin tietämillä ja kevyillä sovelluksilla kuten selaimilla 1,1 – 1,35 voltissa. Kevyillä vain yhtä tai paria ydintä hyödyntävillä sovelluksilla jännite voi nousta noin 1,45 – 1,5 volttin ja kaikkien ydinten rasituksessa jännitteen pitäisi olla noin 1,35 volttia. Pelikäytössä jännite vaihtelee yhtiön mukaan noin 1 – 1,5 voltin välimaastossa pelistä riippuen.

Lähteet: Robert Hallock @ Twitter, AMD