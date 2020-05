Jälleenmyyjät listasivat tänään Intelin uudet LGA 1200 -kantaiset Z490-emolevyt ennakkomyyntiin.

Intel esitteli viime viikolla uudet 10. sukupolven Core-prosessorit ja tänään jälleenmyyjät ovat listanneet ensimmäisiä Z490-emolevyjä ennakkomyyntiin. Emolevyjen toimitukset alkavat kahden viikon kuluttua 20. toukokuuta, jolloin myös uusien prosessoreiden kerroinlukottomat K- ja KF-mallit saapuvat myyntiin ja median salassapitovelvollisuus testitulosten osalta päättyy.

Suomessa Asuksen ja MSI:n Z490-emolevyt listasi verkkokaupassaan ensimmäisenä Jimm’s PC-Store ja Proshop. Verrattuna nykyisiin Z390-emolevyihin uusien Z490-emolevyjen yleinen hintataso on noussut selvästi. Valmistajasta ja mallista riippuen hinnat ovat noin 30-100 euroa kalliimmat. Esimerkiksi Asuksen suosittujen ROG Strix Z490-H- ja F-mallien hinta on noussut yli 100 euroa ja MSI:n MAG Z490 Tomahawkin ja MPG Z490 Gaming Carbon WiFin hinta 75-87 euroa Z390-malleihin verrattuna.

Edullisin Z490-emolevy on MSI:n Z490-A Pro, jonka hinta on 189 euroa. Kallein malli on puolestaan Asuksen ROG Maximus XII Extreme 1070 euron hinnalla.

Z490-emolevyt ovat suunnattu tehokäyttäjille ja ylikellottajille kerroinlukottomien K- ja KF-mallisten prosessoreiden kaveriksi. Lähtökohtaisesti hyvin varusteltujen Z490-emolevyjen uusiin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa Wi-Fi 6- tuki sekän 2,5 gigabitin verkko-ohjain ja ne kilpailevat ensisijaisesti AMD:n X570-emolevyjen kanssa. Myöhemmin kesällä myyntiin on saapumassa 10. sukupolven Core-prosessoreiden lukitut perusmallit ja edullisemmat B460-emolevyt, joilla prosessoria ja muisteja ei pysty ylikellottamaan.

Lähteet: Jimm’s, Proshop