Googlen uudet ominaisuudet Pixel-laitteille keskittyvät luonnollisesti tekoälyominaisuuksiin, mutta mukana on myös muuta uutta.

Google on ilahduttanut jälleen Pixel-laitteiden omistajia uusilla ominaisuuksilla. Joulukuun Pixel Drop -ominaisuuspäivitys keskittyy nykytrendeihin sopivasti uusiin Gemini-tekoälyominaisuuksiin.

Gemini Advanced -versio on saanut uuden ”saved info” -ominaisuuden, jonka avulla käyttäjä voi antaa tekoälyavustajalle luvan muistaa käyttäjän kiinnostuksen kohteita ja muita vastaavia tietoja, jotta sen vastaukset ovat entistä osuvampia juuri käyttäjän tarpeisiin. Esimerkkinä Google kertoo mahdollisuuden antaa avustajan muistaa, syökö käyttäjä lihaa vai ei, ja sen mukaan automaattisesti huomioida asian tarjottavissa resepteissä. Muistettavat asiat ovat muokattavissa ja poistettavissa milloin tahansa.

Lisäksi Geminiä voi jatkossa komentaa esimerkiksi kirjoittamaan ja lähettämään viestejä tai tekemään puheluita, asettamaan herätyksen tai muuttaa puhelimen asetuksia. Gemini-tukea laajennetaan lähiviikkoina entistä useampiin sovelluksiin ja esimerkiksi Spotifyyn on tulossa oma laajennoksensa. Se osaa pian myös hallita tarpeen mukaan älykodin ominaisuuksia sekä lukea verkkosivuja ja arvosteluja.

Gemini Nano puolestaan osaa nyt tarjota entistä paremmin kontekstiin sopivia vastauksia, mikäli käyttäjä ei itse halua vastata puheluun. Googlen tekoälyääni vastaa puheluun toivotulla tavalla ja ilmoittaa samalla, että puhelu nauhoitetaan ja sitä voidaan käyttää Google AI:n parantamiseen. Vastapuolen vastaus ilmestyy näytölle tekstinä ja käyttäjä voi halutessaan milloin tahansa itse hypätä tekoälyn tilalle puheluun.

Perinteisempien ominaisuuksien puolella uuden Pixel Dropin myötä Ultra HDR -kuvien jako onnistuu jatkossa suoraan Instagram Feediin. Photo Picker osaa puolestaan näyttää entistä helpommin suoraan kaikki kuvakansiot, suosikkikuvat ja pilveen tallennetut kuvat, jotta niiden jako Snapchattiin olisi aiempaa helpompaa.

Pixel Foldissa kameraa on puolestaan päivitetty mahdollistamalla Dual Screen -tila, jolloin myös kuvauksen kohde näkee, miltä otettava kuva näyttää. Pixel 9 Pro Foldissa jo käytössä ollut Made You Look -ominaisuus tulee nyt saataville myös ensimmäisen sukupolven Foldiin. Ominaisuus antaa mahdollisuuden pyörittää ulkonäytössä animaatiota, jolla saa helpommin kuvattavan lapsen huomion kohti kameraa.

Pixel Studio sticker ”tarrat” ovat jatkossa saatavilla suoraan Gboard-näppäimistön valikoista, mikä helpottaa niiden jakoa useampiin kanaviin. Gboardin Emoji Kitchen puolestaan helpottaa juuri sopivan emojin löytämistä tilanteisiin, joihin vakiovalikoima ei vain riitä. Pixel Screenshots osaa puolestaan jatkossa kategorisoida kuvankaappaukset ja ottaa kuvankaappauksen Circle to Search -tuloksista yhdellä näpäytyksellä. Pääsylipuista ja pankkikorteista otetut ruutukaappaukset voi puolestaan tallentaa suoraan Google Wallettiin.

Voit tutustua kaikkiin tuoreen Pixel Dropin ominaisuuksin tarkemmin Googlen blogissa. Mukana on uutisessa mainittujen lisäksi esimerkiksi entistä eläväisemmät automaattiset tekstitykset sekä uusia tietoturvaominaisuuksia.

Lähde: Google