Aluksi beetaversio saapuu Galaxy S24 -sarjan laitteille kuudessa maassa – joihin Suomi ei kuulu –, mutta käyttöliittymän virallinen julkaisu ajoittuu ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Korealainen Samsung kehui syksyllä tuovansa uuden One UI 7 -käyttöliittymänsä kuluttajien saataville jo ensi kuussa, mutta nyt julkaisuaikatauluksi on ilmoitettu hieman häilyvämpi ensimmäinen vuosineljännes. Päivityksen beetaversio on kuitenkin lähtenyt jakeluun valikoiduilla markkinoilla valmistajan nykyisille Galaxy S24 -sarjalaisille, mutta valitettavasti Suomeen sitä ei ole luvattu. Melko kevyiden ulkoasupäivitysten lisäksi uusi päivitys tuo mukanaan odotetustikin mm. runsaasti Galaxy AI -tekoälyominaisuuksia.

Galaxy AI:n parannuksia ovat esimerkiksi aiempaa hiotummat avustustyökalut kirjoittamiseen sekä puheluihin. Parannuksia ovat saaneet mm. tutut tiivistelmien luonti tekstistä ja oikeinkirjoituksessa avustaminen. Puhelutallennuksen ollessa käytössä Galaxy AI kirjoittaa puhelut automaattisesti puhtaaksi myöhempää käyttöä varten. Ominaisuuksien tuesta suomen kielelle ei tosin vieläkään ole mainintaa.

Muutokset käyttöliittymän ulkoasuun pysyvät melko maltillisina, mutta huomionarvoisena uudistuksena Samsung tuo One UI 7:n mukana lukitusnäytön Now Bar -palkin (otsikkokuvassa), joka laajentaa eri sovellusten pikakäyttömahdollisuuksia ilman näytön lukituksen avaamista. Ainakin aluksi Now Bar on tulossa tuleviin Galaxy S -laitteisiin. Myös kamerasovelluksessa joitain asetuspainikkeita on aseteltu uudelleen käytön helpottamiseksi.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä One UI 7 kohentaa myös Galaxy-laitteiden turvallisuutta. Uusia turvaominaisuuksia ovat esimerkiksi lohkoketjuteknologiaan perustuva Knox Matrix, joka mahdollistaa turvallisuustilanteen tarkkailun yhtenäistetysti kaikista ekosysteemiin liitetyistä Galaxy-laitteista. Jatkossa myös yhteensopiviin Samsungin televisioihin ja kodinkoneisiin voi kirjautua vaikkapa Galaxy-puhelimen sormenjäljellä osana Credential Sync -ominaisuutta. Muita suojausominaisuuksia ovat esimerkiksi Maximum Restrictions -toiminto, joka parantaa verkkoyhteyksien hallintaa kodin ulkopuolella sekä paranneltu varkaussuojaus, joka havaitsee esimerkiksi PIN-koodin vaarantumisen ja ottaa automaattisesti biometrisen tunnistautumisen käyttöön.

Koska, One UI 7 on vielä beetaohjelmavaiheessa, saattaa mainittuihin ominaisuuksiin tulla vielä muutoksia ennen virallista julkaisua, jonka tarkemmasta aikataulusta tiedotettaneen lisää lähiaikoina. Lisää uusista käyttöliittymäominaisuuksista voi lukea Samsungin lehdistötiedotteista.

Lähde: Samsung (1, 2)