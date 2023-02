3dfx:llä aikoinaan työskennellyt Hank Semenec on mm. muokannut VoodooVolts-virtajohdon toiseen päähän Molexin, jättäen itse korttia muokkaavan virtamodin tekemättä.

3dfx on jäänyt jo yli kaksi vuosikymmentä sitten historiaan. 3D-vallankumouksen käytännössä toteuttanut yritys dominoi kenttää oman aikansa, mutta erinäisten huonojen ratkaisujen, myöhästyneiden tuotteiden ja oikeussalidraaman saattelemana yhtiö ajautui konkurssiin 17.10.2002.

3dfx:n Voodoo-näytönohjaimilla on paikkansa näytönohjainten Hall of Fame -salissa, mutta kenties legendaarisin niistä on omalla tavallaan julkaisematta jäänyt Voodoo5 6000. Voodoo5 6000 yhdisti yhdelle täyspitkälle laajennuskortille neljä VSA-100-grafiikkapiiriä ja aikanaan ennen näkemättömät 128 Mt muistia niiden kaveriksi.

V5 6000:tta voinee pitää myös jonkinlaisena suunnan näyttäjänä ensimmäisenä lisävirtaa kaivanneena näytönohjaimena, joskin sen aikaisten virtalähteiden kapasiteetin vuoksi yhtiö päätyi ruokkimaan sen 60 watin tehotarpeet ulkoisella VoodooVolts-virtalähteellä sisäisten lisävirtaliitinten sijasta. Sittemmin keräilijöiden ja harrastajien käsiin päätyneet prototyyppinäytönohjaimet on lähes poikkeuksetta muokattu käyttämään sen sijasta sisäistä virtaa suoraan molex-liittimestä.

Kunnianhimoinen projekti ei päätynyt ikinä maaliin, mutta prototyyppejä on liikkeellä useampaa eri versiota. Ensimmäisissä prototyypeissä käytettiin vielä Intelin siltapiiriä hoitamaan kommunikaatio AGP-väylän ja neljän VSA-100-piirin välillä, mutta myöhemmissä malleissa siirryttiin sen ongelmien vuoksi Hint:n valmistamiin siltapiireihin.

eBay-verkkokauppaan on nyt ilmestynyt myyntiin harvinaista herkkua, eli Rev 3700A -version prototyyppi. Kyseessä on viimeinen prototyyppiversio, jota näytönohjaimesta ehdittiin valmistaa. Näytönohjain on saatettu toimintakuntoon ja täysin vakaaksi myös 8xSSAA:lla 3dfx:n entisen insinöörin Hank Semenecin toimesta. 8xSSAA oli Voodoo5 6000:n erikoisuus, sillä myyntiinkin päässyt Voodoo5 5500 kahdella VSA-100:lla ylsi vain 4xSSAA-tilaan. Myynnissä olevaa versiota ei ole muokattu tyypilliseen tapaan liittämällä molex-liitin hyppylankojen päähän, vaan virta syötetään VoodooVolts-liittimestä mukana tulevalla johdolla, jonka toisesta päästä löytyy itse virtalähteen sijasta molex-liitin. Näytönohjain on myyjän mukaan priimakunnossa, mutta siltapiirin päälle ja jokaisen GPU:n takapuolelle asennetut siilit eivät kuulu vakiovarustukseen. Ne saattavat olla kuitenkin Semenecin asentamia ja siten tarpeellisia vakauden takaamiseksi.

Mikäli retrohammasta kolottaa, on ostohousujen taskusta löydyttävä aikamoisen paksu tukku tuohta, sillä sen hinta hinta on noussut huutokaupassa jo 14 000 dollariin eli yli 13 000 euroon. Huutokaupassa on uutisen kirjoitushetkellä aikaa jäljellä reilut viisi päivää.

