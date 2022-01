Intel päristytteli rumpuja lähes yksinomaan uusien H-sarjan tehoprosessoreiden ympärillä, mutta samalla julkistettiin myös P- ja U-sarjojen prosessoreiden tekniset tiedot.

Intelin CES-keynote jäi odotuksiin nähden osin vaisuksi, mutta prosessoripuolella yhtiö tykitti uutuuksia julki täydeltä laidalta. Uusia prosessoreita saatiin sekä työpöydälle että useissa eri luokassa kannettaviin.

12. sukupolven Core-H -sarjan prosessorit tunnettiin aiemmin koodinimellä Alder Lake-P. Tehokannettaviin suunnatut sirut sisältävät fyysisesti kuusi P-ydintä, kahdeksan E-ydintä sekä 96 EU-yksikön Xe-LP-grafiikkaohjain. Prosessorit tukevat laajati tuoreimpia teknologioita, kuten DDR5- ja LPDDR5-muistit, mutta PCI Express -tuki on rajattu työpöytämallien 5.0:n sijasta 4.0:aan(x8 + 2 x x4).

Prosessorin piirisarja on integroitu suoraan samaan paketointiin, eikä Intel tee selvää eroa graafissaan siitä, mitkä ominaisuudet ovat prosessoriin ja mitkä piirisarjaan sidottuja. Oletettavasti piirisarjalle kuitenkin kuuluvat esimerkiksi 12 PCIe 3.0 -linjaa, Wi-Fi 6E -tuki, kaksi SATA 3.0 -liitäntää sekä gigabitin verkkoliitäntä ja 4 USB3- sekä 10 USB2 -liitäntää. Lisäksi alustalta löytyy tuki Intel Deep Linkille, joka mahdollistaa integroidun ja erillisgrafiikkaohjaimen yhteistyön tietyissä tilanteissa sekä prosessorin ja erillisnäytönohjaimen välisen TDP-budjetin jakamisen tarpeen mukaan.

Intel tuo H-sarjaan saataville kahdeksan eri prosessoria, jotka jakautuvat kahteen Core i9-malliin, kolmeen Core i7 -malliin ja kolmeen Core i5 -malliin. Huippumalli Core i9-12900HK on kerroinlukoton ja muut kerroinlukollisia. Core i7- ja i9 -malleissa on käytössä kuusi P-ydintä ja kahdeksan E-ydintä, poislukien i7-12650H, jossa E-ytimiä on neljä. Core i5-puolella P-ytimiä on neljä ja E-ytimiä kahdeksan, poislukien i5-12450H, jossa niitä on neljä. Löydät tarkemmat tekniset tiedot yllä olevasta taulukosta.

Intelin mukaan uusi mobiilipuolen lippulaivamalli Core i9-12900HK on markkinoiden nopein sekä peli- että hyötyohjelmapuolella. Yhtiön omien testien mukaan uutuus on kaikissa testipeleissä nopeampi kuin Core i9-11900HK tai AMD:n Ryzen 9 5900HX. Pelistä riippuen erot vaihtelevat yksittäisistä prosenteista kaikkien kolmen välillä parhaimmillaan 28 %:iin Core i9-12900HK:n hyväksi i9-11900HK:n verrattuna ja selvästi enemmän Ryzeniin verrattuna.

Hyötysovelluksissa Intel ajoi testejä Adoben Creative Cloud -sovelluksilla, Autodeskin sovelluksilla, Blenderillä ja CrossMarkilla. Mukana oli muista testeistä poiketen myös Applen M1 Pro- ja M1 Max. Yhtiön testien mukaan Core i9-12900HK on kaikissa neljässä testissä koko joukon nopein ja suorituskyvyn parantuneen Core i9-11900HK:n verrattuna testistä riippuen 9-44 prosenttia.

Intel keskittyi julkaisussa nimenomaan H-sarjaan, mutta se julkisti samalla myös P- ja U-sarjojen prosessorit. P-sarjan Core-prosessorit perustuvat H-sarjan tavoin 6P+8E-siruihin, kun U-sarjassa on käytössä kahdella P-ytimellä ja kahdeksalla E-ytimellä varustettu siru. Xe-grafiikkaohjain on myös U-sarjassa varustettu maksimissaan 96 EU-yksiköllä. Löydät sekä P- että U-sarjojen tarkemmat tekniset ominaisuudet yllä olevista taulukoista.