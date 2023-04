Uutuuscoolerit sijoittuvat 149,99–309,90 euron hintaluokkaan.

NZXT on julkaissut uuden sukupolven Kraken-AIO-nestecoolerit. Mallisto koostuu perusmallin Krakenista sekä Kraken Elitestä, minkä lisäksi molemmista on saatavilla RGB-valaistu ja valaisematon versio. Kaikki versiot tulevat saataville 240:n, 280:n ja 360 mm:n kokovaihtoehtoina.

Uusien Krakenien ytimenä toimii Asetekin seitsemännen sukupolven pumpputekniikka, joka on tuttu jo valmistajan edellisistäkin X- ja Z-sarjan AIO-coolereista ja molemmat uutuusmallit tarjoavat blokkiyksikköön näytön. Uutena ominaisuutena Krakenien tuuletinvalikoima on päivitetty ja kaikki uutuusmallit käyttävätkin NZXT:n omia F-sarjan nestelaakeroidut tuulettimet maksimissaan 2800 RPM:n kierrosnopeuksilla. Tuulettimet ovat RGB-malleissa nimensä mukaisesti RGB-valaistut ja joko mustat tai valkoiset ja perusmalleissa puolestaan valaisemattomat mustat.

Perusmalliston NZXT Kraken -coolerit tarjoavat blokkiyksikköönsä 1,54-tuumaisen TFT-LCD-näytön 240 x 240 -resoluutiolla, 262 tuhannen värin toistolla, 30 hertsin virkistystaajuudella ja maksimissaan 300 cd/m2 kirkkaudella. Näyttö kykenee näyttämään tietokoneen reaaliaikaisia ominaisuuksia tai käyttäjän valitsemaa kuvaa.

Kraken Elite -malleissa näyttö on puolestaan pykälän kehittyneempi. Tarjolla on 2,36-tuumainen TFT-LCD-näyttö, jonka resoluutio on merkittävästi suurempi 640 x 640 ja virkistystaajuuskin 60 hertsiä. Lisäksi näytön kirkkauden luvataan yltävän peräti 690 cd/m2:iin. Kuvien ja tietokoneen tietojen lisäksi Elite-malliston blokkiyksikköön voi asettaa myös animoituja GIF-kuvia.

NZXT perusmallin Kraken ilman RGB-valaistuja tuulettimia maksaa 240 mm:n versiona 149,99 euroa, 280 mm:n versiona 169,90 euroa ja 360 mm:n versiona 189,90 euroa. RGB-versiot puolestaan ovat saatavilla kaikkiin kokoluokkiin 40 euron lisäpanostuksella. Kraken Elite -mallien hinnat puolestaan ovat ilman valaistusta 240 mm:n versiona 249,90 euroa, 280 mm:n versiona 259,90 euroa ja 360 mm:n versiona 289,90 euroa. Elite-mallissa RGB-tuulettimista tulee lisähintaa 20 euroa.

Lähde: NZXT