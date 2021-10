Amazfit 3 -mallisto rakentuu GTR Pro, GTR ja GTS -malleista.

Xiaomin ekosysteemiin kuuluva Amazfit on julkaissut uudet kolmannen sukupolven älykellonsa. Mallistoon kuuluu tänä vuonna GTR 3 Pro, GTR 3 ja GTS 3. Edeltäjämallien tapaan R-kirjain mallinimessä tarkoittaa pyöreää näyttöä (round) ja S-kirjain neliskanttista (square). Kaikki mallit perustuvat samoihin ydinominaisuuksiin, mutta painottavat hieman eri osa-alueita.

GTR 3 Pro (kuvassa yllä) on asemoitu ns. premium-malliksi – siinä on alumiinikuoret ja kaarevareunainen näyttölasi. 5 ATM -suojaus mahdollistaa kellon käyttämisen meressä tai altaassa uidessa. AMOLED-näytön koko on kasvanut 1,45-tuumaiseksi ja sen tarkkuus on 331 PPI. Yhdellä latauksella 450 mAh akun luvataan tarjoavan 12 päivää tyypillistä käyttöä, 6 päivää raskasta käyttöä tai 35 tuntia jatkuvaa GPS-käyttöä.

Terveysominaisuuksista mukana on mm. 150 urheilutilaa, perusliikuntamuotojen automaattitunnistus, sykkeen, happisaturaation, stressitasojen, hengitystiheyden, kuukautiskierron sekä unenseuranta. Ohjelmistona toimii edelleen Zepp OS, jonka toimintaa kerrotaan olevan sujuvoitettu merkittävästi. Valmistajan mukaan tarjolle tulee myös avoin kehitysalusta, joka mahdollistaa tulevaisuudessa kevyet kolmansien osapuolien sovellukset sekä kellotaulut.

GTR 3 -mallissa näyttö on 1,39-tuumainen ja sen reunukset ovat hieman leveämmät, joten kellon koko on sama kuin Pro-mallissa. Hihnavaihtoehdot ovat silikonia, Pro-mallin nahkavaihtoehtoa ei ole. 450 mAh akun luvataan tarjoavan Pro-mallia pidemmän toiminta-ajan – 21 päivää normaalikäytössä tai 10 päivää raskaassa käytössä.

Apple Watchia muistuttava GTS 3 on malliston neliskanttisella näytöllä varustettu versio. AMOLED-näytön koko on kasvanut 1,75 tuumaan ja se tarjoaa malliston korkeimman 341 PPI:n pikselitiheyden. GTS 3 on myös sisarmallejaan ohuempi ja kevyempi – vain 8,8 mm ja 24,4 grammaa. Sirompien ulkomittojen myötä myös akku on pienempi – 250 mAh. Se tarjoaa 12 päivää tyypillistä käyttöä, 6 päivää raskasta käyttöä tai 20 tuntia jatkuvaa GPS-käyttöä. Sekä GTR 3- että GTS 3 -malleista puuttuu kaiutin, joten handsfree-puheluiden puhuminen kellolla ei ole mahdollista.

Uudet Amazfit-mallit tulevat saataville Euroopassa välittömästi 229 ja 149 euron suositushintaan. Suomen saatavuudesta ja hinnoista ei ole toistaiseksi tietoa.

