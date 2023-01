Uusia HP:n 3D-tulostamisosaamista hyödyntävät HX3D-tuotteita on luvassa kerran kuussa, mutta jokainen erä on uniikki, joten halukkaiden on oltava kärppänä paikalla tilaamassa omansa.

Kingstonilta HP:n omistukseen aiemmin siirtynyt HyperX lähti CES 2023 -messuille tavallisuudesta poikkeavalla linjalla. Yhtiön keihäänkärkenä oli tuotteiden kustomointi, eikä suinkaan uudet tuotteet, vaikka niitäkin messuilla toki nähtiin. HyperX:n virallinen kustomointiohjelma on nimetty HX3D:ksi ja se hyödyntää HP:n 3D-tulostuskapasiteettia. HX3D mahdollistaa personoidut päivitykset oheislaitteisiin kuten näppäimistöihin, kuulokkeisiin, hiiriin ja muihin vastaaviin. Yllä olevalta videolta löydät esimerkkejä yhtiön visioimista kustomointiratkaisuista. Ensimmäisenä HX3D-sarjan tuotteena saataville tulevat kustomoidut näppäinhatut, jotka sopivat paitsi HyperX:n omiin, myös useimpiin muiden valmistajien mekaanisiin näppäimistöihin. Näppäinhatut ovat tilattavissa 48 tuntia tai kunnes kerä on myyty loppuun, eikä yhtiö aio tuottaa kuin yhden erän kutakin mallia. Ensimmäisen erän 3D-tulostettu näppäinhattu on HyperX:n seuraajien voittajaksi äänestämä Cozy Cat, eli tyylitelty kissa kaulahuivilla ja toisen korvan peittävällä pipolla. Yhtiö aikoo tuoda myyntiin uusia malleja joka kuukausi. HX3D:n lisäksi HyperX esitteli messuilla Clutch Gladiate -peliohjaimen Xbox-konsoleille ja Pulsefire Haste 2 -pelihiiren. Clutch Gladiate toimii vain langallisena, mutta Pulsefire Haste 2 tulee saataville sekä langallisena että langattomana mallina. Langallinen versio hiirestä painaa vaivaiset 53 grammaa, kun langattomalla on painoa 62 grammaa. Niissä käytetään HyperX 26K -sensoria, joka yltää jopa 26 000 DPI:n tarkkuuteen. Pulsefire Haste 2 -hiirissä on myös RGB-valaistus varmistamassa, ettei pelinautinto lopu taitojen loppumiseen. Clutch Gladiate tulee myyntiin maaliskuussa 34,99 dollarin verottomaan suositushintaan. Pulsefire Haste 2 -hiiret puolestaan seuraavat perässä huhtikuussa. Langallisen version suositushinta on 59,99 ja langattoman 79,99 dollaria, verottomana tietenkin. Lähde: Lehdistötiedote (1), (2)