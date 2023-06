Genoa-X- ja Bergamo -prosessoreiden julkaisun lisäksi esillä oli MI300X-kiihdytin, joissa CDNA3-sirujen parina on jopa 192 Gt HBM3-muistia, mutta josta ei löydy MI300A:n x86-ytimiä lainkaan.

AMD on pitänyt netissäkin livenä pyörineen AMD Datacenter & AI Technology Premiere -tapahtuman. Kuten nimestä saattaa arvata, tapahtumassa julkaistiin datakeskuksiin ja tekoälylaskentaan tarkoitettuja tuotteita.

AMD:n tekoälyarsenaalista löytyy jo aiemmin julkistettu MI300-kiihdytin, joka sisältää sekä Zen 4 -prosessoriytimiä että CDNA3 GPU-siruja. Nyt AMD:n maailman ensimmäiseksi APU-kiihdyttimeksi kutsuma piiri on nimetty uudelleen MI300A:ksi ja se saa rinnalleen MI300X:n. Toisin kuin MI300A, MI300X:stä löytyy pelkkiä CDNA3 GPU-siruja, joiden parina on jopa 192 Gt HBM3-muistia. Koko 153 miljardista transistorista rakentulla piirillä on muistikaistaa yhteensä jopa 5,2 Tt/s. Niiden tueksi julkaistiin myös AMD Instinct Platform, joka linkittää kahdeksan MI300X:ää yhteen entistä suurempien haasteiden ja kielimallien taklaamiseksi.

Epycien puolelle AMD ei tyytynyt vain julkistamaan uutuuksia, vaan ne tulevat myös heti saataville. Uudet 4. sukupolven Epyict ovat 3D V-Cache -välimuistilla varustettu Genoa-X ja Zen 4c -ytimiä hyödyntävä Bergamo. Genoa-X-malleja tulee markkinoille kolme: 96-ytiminen 9684X 1152 Mt:n L3-välimuistilla, 32-ytiminen 9384X 768 Mt:n L3-välimuistilla ja 16-ytiminen 9184X 768 Mt:n L3-välimuistilla. Energiatehokkaampia ja tiiviimpiä Zen 4c -ytimiä käyttäviä Bergamo-malleja tulee niin ikään kolme: 128-ytiminen 9754 ja 112-ytiminen 9734 SMT-tuella (Simultaneous MultiThreading) sekä 128-ytiminen 9754S ilman SMT:tä. Kummatkin uutuudet sopivat samoihin tuttuihin SP5-prosessorikantoihin kuin muutkin 4. sukupolven Epycit.

