AMD julkaisi uuden Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimen (RDNA2 / Navi 22)

Uuteen Navi 22 -grafiikkapiiriin perustuva näytönohjain on varustettu 40 Compute Unit -yksiköllä, 40 Ray Accelerator -yksiköllä ja 12 Gt:llä GDDR6-muistia 192-bittisen väylän takana.

AMD julkaisi tänään Where Gaming Begins: Ep. 3 -julkaisutilaisuudessaan uuden Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimen. RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva näytönohjain on suunnattu 1440p-resoluutiolle ja kilpailemaan ensisijaisesti NVIDIAn GeForce RTX 3060 Ti- ja RTX 3070 -näytönohjainten kanssa.

Radeon RX 6700 XT perustuu ennakkotietojen mukaisesti uuteen Navi 22 -grafiikkapiiriin. TSMC:n 7 nanometrin valmistusprosessia hyödyntävä Navi 22 on varustettu yhteensä 40 Compute Unit -yksiköllä, mikä tarkoittaa 2560 stream-prosessoria, 160 teksturointiyksikköä, 40 Ray Accelerator -yksikköä ja 64 ROP-yksikköä. Grafiikkapiirin peruskellotaajuus on 2321 MHz, Game-kellotaajuus 2424 MHz ja Boost-kellotaajuus 2581 MHz.

Laskentayksiköiden kaveriksi Navi 21:ssä on yhteensä 192-bittinen muistiväylä, jonka jatkeena on 12 gigatavua 16 Gbps:n GDDR6-muistia. Muistikaistaa on siten tarjolla yhteensä 384 Gt/s, mutta sen tukena on Navi 21:n tapaan uutta L3-tason Infinity Cache -välimuistia kasvattamassa realisoituvaa muistikaistaa. Navi 22:ssa IF-välimuistia on 96 Mt, eli suhteessa laskentayksiköihin enemmän, mutta muistiväylään verrattuna saman verran kuin Navi 21:ssä. Näytönohjaimen TBP-arvo (Total Board Power) on 230 wattia.

Suorituskyvyn osalta AMD esitteli näytönohjainta vain 1440p-resoluutiolla ja hyvänä päivitysmallina esimerkiksi GeForce GTX 1070 Ti- ja RTX 2080 Super -näytönohjaimille, eikä yhtiö jättänyt käyttämättä tilaisuutta huomauttaa joidenkin pelien varaavan jo 1440p-resoluutiolla yli 8 tai jopa yli 10 Gt muistia. RX 6700 XT:n nykysukupolven verrokit ovat kuitenkin GeForce RTX 3060 Ti ja RTX 3070, joihin AMD uutuuttaan yhteensä kahdeksassa pelissä. Yhtiön mukaan 1440p-resoluutiolla ja maksimiasetuksin RX 6700 XT peittoaa molemmat verrokeistaan Assassin’s Creed Valhallassa, Borderlands 3:ssa, Call of Duty: Black Ops – Cold Warissa, Dirt 5:ssä ja Hitman 3:ssa. Gears 5:ssä ja Cyberpunk 2077:ssä RX 6700 XT sijoittuu GeForce-mallien väliin ja Watch Dogs Legionsissa se jää suorituskyvyssä myös RTX 3060 Ti:n jalkoihin. Vaikka diassa mainitaan maksimiasetukset, on Cyberpunk-tulokset on ajettu ilman säteenseurantaa, sillä pelin kehittäjä ei ole vielä päivittänyt peliinsä säteenseurantatukea AMD:n näytönohjaimille.

Radeon RX 6700 XT saapuu myyntiin 18. maaliskuuta ja sen virallinen veroton suositushinta on 479 dollaria. Näytönohjaimen referenssimalli tulee myyntiin suositushintaan AMD:n omaan verkkokauppaan, mutta AIB-mallien ja jälleenmyyjien hinnastot ovat vielä arvailujen varassa.

AMD Radeon RX 6700 XT -tuotesivut