SAM eli Smart Access Memory on AMD:n nimi PCI Express Resizable BAR -tuelle.

AMD julkaisi tänään uuden Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimen ja kertoi myös muista uusista päivityksistä samassa yhteydessä. Yhtiö on ehtinyt Radeon RX 6800- ja RX 6900 -sarjojen jälkeen päivittämään paitsi SAM-teknologiaa, myös Radeon Anti-Lag ja Boost -ominaisuuksia.

AMD:n Smart Access Memory eli tuki PCI Express Resizable BAR -ominaisuudelle mahdollistaa koko näytönohjaimen muistin osoittamisen prosessorilta, kun normaalisti prosessorilla on pääsy vain 256 Mt:n siivuun koko muistista. Ominaisuus parantaa suorituskykyä useissa peleissä, mutta joissain tapauksissa se ei vaikuta suorituskykyyn lainkaan tai jopa negatiivisesti.

Nyt yhtiö ilmoitti laajentaneensa Smart Access Memory -tuen virallisesti myös Ryzen 3000 -sarjan prosessoreille. Sarjan APU-piirit jäävät kuitenkin tuen ulkopuolelle. Tähän asti teknologia on ollut virallisesti tuettuna vain Ryzen 5000 -sarjan prosessoreilla, mutta todellisuudessa useat emolevyvalmistajat ovat tuoneet Ryzen 3000 -sarjaa tukevat BIOS-versiot joko valmiina tai beetaversioina käyttäjille jo aiemmin. Myös näytönohjainten puolella tuki on toiminut jo hyvän aikaa ainakin Radeon RX 5700 -sarjan näytönohjaimilla, vaikka virallisesti yhtiö tukee ominaisuutta edelleen vain RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla.

Radeon Anti-Lag -ominaisuus on puolestaan päivittynyt tukemaan aiemmin tuettujen DirectX 9- ja 11-pelien lisäksi myös DirectX 12 -rajapinnalla. Ominaisuus mahdollistaa syöteviiveen (input lag) pienentämisen näytönohjainrajoitteisissa tilanteissa rajoittamalla kuinka nopeasti prosessori siirtyy seuraavan ruudun valmisteluun. Tämä minimoi viiveen syötteiden rekisteröinnistä niiden näkymiseen ruudulla. Ominaisuus toimii kaikilla yhtiön GCN- ja RDNA-näytönohjaimilla.

Radeon Boost on puolestaan ominaisuus, joka muuttaa pelin renderöintiresoluutiota liikkeen perusteella. Käytännössä sen tarkoitus on madaltaa resoluutiota liikkeessä, jolloin eroa on vaikeampi huomata. Teknologia on toiminut tähän asti vain DirectX 11 -rajapinnalla, mutta nyt teknologia on laajentunut myös DirectX 12 -rajapinnan puolelle ja uudella toimintatilalla. DX11-puolella toiminta pysyy ennallaan ja se on nyt nimetty Radoen Boost -teknologian alla Motion Adaptive Resolution -ominaisuudeksi. DX12-puolelle saatiin puolestaan uusi Motion Adaptive VRS, joka ainakin nimen perusteella toimii muuten samoin, mutta renderöintiresoluution sijasta pienennettäisiinkin vain varjostusresoluutiota. Valitettavasti AMD ei ole kertonut teknologian syvällisemmistä toimintaperiaatteista vielä mitään, eikä YouTube-striimin laatu riitä sanomaan yhtiön esittelemästä vertailuskenaariosta juuta tai jaata.