AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia.

Radeon Software 20.1.3 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki tänään julkaistulle Radeon RX 5600 XT -näytönohjaimelle. Muilta osin ajurit keskittyvät vain aiempien ajureiden ongelmien ratkontaan.

Tällä kertaa AMD:n ajureiden korjattujen bugien listalle ovat päässeet esimerkiksi musta ruutu tai koko näyttösignaalin katoamien, kun käynnissä on useampia samanaikaisia tehtäviä, Nioh-, Dragon Quest Builders 2-, WWE 2K20-, Dead or Alive 6- ja Atelier Ryza -pelien käynnistysongelmat sekä Wolfenstein 2: The New Colossus pelin tunnistusongelmat Radeon Softwaressa. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi pelien mahdollinen liika kirkkaus tai tummuus, kun HDR on käytössä Windowsissa, GTA V:n kaatuilu, käynnistyksessä, Radeon Overlayn aukaisun tai tehtävänvaihdon (Alt+Tab) yhteydessä sekä RX 5700 -sarjaa vaivaavat satunnaiset mustat ruudut, joihin väliaikaiseksi ratkaisuksi suositellaan taustaohjelmien laitteistokiihdytyksen poistoa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä