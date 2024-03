Aidolta vaikuttavan vuodon mukaan prosessoripuolella ei ole merkittäviä muutoksia, mutta GPU:n kerrotaan olevan noin yleisesti noin 45 % parempi ja säteenseurannassa 2-3, parhaimmillaan jopa 4-kertainen PS5:een verrattuna. Mukana kerrotaan olevan myös PSSR-skaalaimen kaveriksi tarkoitettu AI-kiihdytin.

Nettiin on alkanut vuotamaan hiljattain PlayStation 5 Pro -konsolin väitetyistä teknisistä yksityiskohdista. Useat huhuista ovat pelkkää puppua, mutta Insider Gaming -sivuston julkaisema vuoto vaikuttaa tämän hetken tietojen valossa aidolta. Toisen, riippumattoman tahon mukaan Sony on jo käynnistänyt vuodon tiimoilta sisäiset tutkimukset.

Sonyn odotetaan julkaisevan PlayStation 5 Pro -konsolin kuluvan vuoden loppupuolella. Insider Gamingin haltuunsa saamien tietojen mukaan AMD:n uusi semi-custom järjestelmäpiiri Sonylle pitää sisällään samat kahdeksan Zen 2 -ydintä, kuin nykyistenkin PS5-konsoleiden järjestelmäpiirit, mutta uutena se tukisi ”High CPU Frequency” -tilaa, jossa ydinten kellotaajuus nousisi 3,85 GHz:iin eli 10 % nykyistä korkeammalle.

Siinä missä prosessoriydinten osalta päivitys on jopa odottamattoman maltillinen, GPU-puolella suorituskyky paranee reilummin. Sen kerrotaan sisältävän 30 WGP:tä eli 60 Compute Unit -yksikköä, 66 % alkuperäistä PlayStation 5:sta enemmän. GPU:n kerrotaan olevan noin 45 % alkuperäistä nopeampi rasteroinnissa, mutta säteenseurannassa suorituskyky on parantunut vuodon mukaan 2-3 ja joissain tapauksissa jopa nelinkertaiseksi. Säteenseurantasuorituskyky paranee osaltaan BVH8 traversal -tuen myötä. Arkkitehtuurista ei ole erikseen mainintaa, mutta sen on tulkittu perustuvan RDNA 3- ja 4-arkkitehtuureiden hybridiin. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan selvää, tarkoittaako se samaa, kuin PC-puolelle tuleva ”RDNA 3.5” -arkkitehtuuri.

GPU:n rinnalle on saatu Insider Gamingin tietojen mukaan lisäksi 300 TOPS:n INT8- tai 67 TFLOPS:n suorituskykyyn FP16-tarkkuudella yltävä tekoälykiihdytin. Sonyn kerrotaan käyttävän kustomoitua koneoppimisarkkitehtuuria, mutta vuodosta ei selviä tarkoitetaanko tällä itse kiihdytintä vai ohjelmistopuolta. Niin tai näin, tekoälysuorituskykyä aiotaan hyödyntää PSSR- eli Playstation Spectral Super Resolution -skaalaimen kanssa. Konsoli tulee saamaan ilmeisesti tuen myös 8K-resoluutiolle ainakin jossain vaiheessa elinkaartaan.

Myös järjestelmäpiirin ääniprosessorin kellotaajuutta on hilattu ylöspäin ja tarjolla on jopa 35 % parempaa suorituskykyä, mitä kehittäjät voivat hyödyntää äänimaisemien parantamiseen. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, PlayStation 5 Pro tulee sisältämään edelleen 256-bittisen muistiväylän, mutta ne toimivat nyt 18 GT/s nopeudella, mikä tuottaa 576 Gt/s muistikaistaa, 28 % PS5:sta enemmän.

Lähteet: Insider Gaming, TechPowerUp