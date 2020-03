AMD kertoi lisätietoja RDNA2-arkkitehtuurista ja paljasti CDNA-arkkitehtuurin

RDNA2 tulee parantamaan energiatehokkuutta 50 % RDNA:n nähden ja tukemaan muun muassa säteenseurannan kiihdytystä ja VRS-teknologiaa.

AMD piti viime yönä Suomen aikaa Financial Analyst Day 2020 -tapahtuman, jossa se kertoi yhtiön nykytilanteesta, strategioista sekä lähitulevaisuudesta. Suurin mielenkiinto tapahtumassa kohdistui luonnollisesti tuleviin arkkitehtuureihin ja etenkin näytönohjaimiin, mistä AMD oli jo aiemmin luvannut paljastaa tapahtumassa lisää.

Kuluttajanäytönohjainten saralla AMD paljasti muun muassa, että RDNA2-arkkitehtuuri tulee tarjoamaan 50 % parempaa suorituskykyä wattia kohden RDNA:een verrattuna, eli saman verran mitä RDNA paransi GCN:ään nähden. RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvat sirut tullaan tuntemaan yhteisellä koodinimellä Navi2X ja ne tulevat tukemaan muun muassa DirectX RayTracing 1.1 -rajapintaa sekä Variable Rate Shading -teknologiaa. 50 % parantunut energiatehokkuus saavutetaan yhtiön mukaan korkeammalla IPC:llä, rakenteiden yksinkertaistamisella ja sen mahdollistamalla kytkentävirran laskulla sekä fyysisten optimointien kautta saatujen korkeampien kellotaajuuksien myötä.

Navi2X-näytönohjaimet tullaan julkaisemaan tämän vuoden aikana. Ensimmäinen siru on ilmeisesti luvassa kolmannen vuosineljänneksen aikana ja toinen viimeisen neljänneksen aikana. AMD on muuttanut dioistaan kaikki maininnat 7nm+ -valmistusprosessista ja korvannut ne pelkällä 7nm:llä. Yhtiön edustaja kuitenkin kutsui prosessia parannetuksi 7 nanometrin prosessiksi, minkä voi tulkita merkitsevän juuri N7+ EUV eli ”7nm+”-prosessia, sillä jo Navi 10 käytti N7P-prosessia eli toisen sukupolven 7 nm:n prosessia.

Datakeskuspuolelle on luvassa puolestaan oma CDNA- eli Compute DNA -arkkitehtuurinsa. Yhtiön mukaan se on optimoitu kiihdyttämään muun muassa koneoppimista ja sisältää tuen tensorilaskuille, tarjoaa aiempaa parempaa suorituskykyä per watti (verrattuna GCN-arkkitehtuuriin) ja on optimoitu skaalautumaan useiden piirien järjestelmiin. Arkkitehtuurista on myös riisuttu joitain grafiikan kannalta oleellisia, mutta laskentatehtävissä turhia elementtejä.

Sen perusteella mitä CDNA:sta kerrottiin, voidaan tulkita sen olevan GCN-arkkitehtuurin jatkokehitystä samaan tapaan kuin RDNA, mutta pelikäytön sijasta laskentaan optimoituna. Tähän viitattiin myös ilmeisesti silloin, kun AMD esitteli RDNA-arkkitehtuurin ja kertoi GCN:llä olevaan edelleen paikkansa laskentapuolella. Ensimmäinen CDNA-arkkitehtuuriin perustuva piiri tulee olemaan ilmeisesti Arcturus, jonka tiedetään entuudestaan olevan läheistä sukua Vega-sukupolven GCN-arkkitehtuurille. CDNA:sta poistetut grafiikkaan liittyvät osat sopivat myös AMD:n aiempaan Linux-päivitykseen, jossa kerrottiin, ettei Arcturuksessa ole ”3D-ydintä” (3D Engine). CDNA2 julkaistaan näillä näkymin ensi vuonna ja se on suunniteltu eksaluokan supertietokoneisiin, kuten El Capitaniin. CDNA tuo mukanaan toisen sukupolven AMD Infinity -arkkitehtuurin, mikä on optimoitu laskenta- ja tekoälykäyttöön, kun CDNA2:n mukana tulevan kolmannen sukupolven arkkitehtuurissa päästään välimuistikoherenttiin yhteyteen prosessoreiden ja laskentapiirien välillä. 3. sukupolven Infinity-arkkitehtuurin luvataan tarjoavan noin 2,5-kertaista suorituskykyä PCIe 4.0:aan nähden.