Oppon uusissa Find X2 ja Find X2 Pro -malleissa on mm. 120 Hz AMOLED-näytöt, jotka kykenevät näyttämään 100 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta, Snapdragon 865 -järjestelmäpiirit ja 12 gigatavua RAM-muistia.

Kiinalainen Oppo esitteli perjantaina odotetusti uudet Find X2 ja Find X2 Pro -älypuhelimet, jotka oli alun perin tarkoitus julkaista MWC:ssä. Perus- ja Pro-mallien suurimmat eroavaisuudet löytyvät puhelinten kameraratkaisuista.

Molemmat puhelimet tähtäävät lippulaivaluokkaan, minkä seurauksena puhelimia yhdistävästä ominaisuuskattauksesta löytyy varsin kehittynyttä teknologiaa. Puhelinten näyttöinä toimii varsin omaperäisen 19,8:9-kuvasuhteen 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö 120 Hz:n virkistystaajuudella, QHD+-resoluutiolla ja 10-bittisillä väreillä. Näyttöjen luvataan kykenevän jopa 100 prosentin kattavuuteen DCI-P3-väriavaruudesta, minkä lisäksi niiden kosketustunnistus toimii 240 hertsin taajuudella vähentäen viivettä. Myös kirkkauden puolesta näytölle luvataan varsin vakuuttavia lukemia tyypillisen maksimikirkkauden yltäessä 800 nitin tasolle, kun taas pistemäinen maksimikirkkaus luvataan jopa 1200 nitin tasolle. Mediankulutuskokemusta tukemaan puhelin sisältää tuen myös HDR-videoille ja stereokaiuttimet.

Järjestelmäpiirinä puhelimissa on Qualcommin uusimman sukupolven huippumalli Snapdragon 865, jonka parina on 12 gigatavua LPDDR5-tekniikkaa käyttävää RAM-muistia ja 5G-yhteydet. Akun lataukseen puhelimet käyttävät 65 watin pikalatausteknologiaa. Käyttöjärjestelmänä Find X2:ssa ja Find X2 Prossa toimii Android 10, jonka päällä pyörii Oppon oma ColorOS 7.1 -käyttöliittymä.

Rakenteen osalta Oppo lupaa tarjota puhelimen takakuoreen taktillisen tekstuurin, minkä lisäksi takakuorten osalta puhelimissa on yllättävän paljon valinnanvaraa. Perusmalli tulee saataville niin sinisenä lasisella takakuorella varustettuna kuin myös mustana keraamisella takakuorella varustettuna mallina. Pro-malli puolestaan tarjoaa mustan keraamisella takakuorella varustetun mallin tueksi oranssia keinonahkaista versiota. Rakennemateriaalien lisäksi mallien IP-luokituksessa on eroja, sillä perusmalli tarjoaa varsin alkeellista IP54-suojausta, kun Pro-mallilla on tukenaan IP68-tason luokitus. Muita pienempiä eroavaisuuksia mallien välillä on Pro-mallin 60 mAh suurempi akku (4200 mAh / 4260 mAh), tuplasti suurempi tallennustila (256 Gt / 512 Gt) ja kehittyneempi tärinämoottori sekä perusmallista puuttuva barometri.

Suurimpana eroavaisuutena laitteiden välillä toimii niiden kamerajärjestelmät. Perusmalli luottaa varsin standardiin kolmen kameran kokonaisuuteen, jossa pääkamerana toimii jo viimevuoden puhelimista tutuksi tullut Sonyn 48 megapikselin IMX586-sensori ja sen tukena 12 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 13 megapikselin telekamera 5x hybridizoomilla. Pro-mallista puolestaan löytyy pääkamerana Sonyn tuore IMX689-sensori, joka tarjoaa edelleen 48 megapikselin tarkkuutta, mutta sensorin koko on kasvanut 1/1,4 tuumaan ja sen myötä pikselikoko on 1,12 um 586:n tarjoaman 0,8 um:n sijaan. Sonyn IMX586 on Pro-mallissa löytänyt paikkansa ultralaajakulmakamerana, minkä seurauksena Oppo Find X2 Pro:n ultralaajakulmakameran resoluutio onkin yksi tämän hetken puhelinmarkkinoiden suurimpia. Kolmantena kamerana Pro-mallissa toimii 13 megapikselin periskooppitelekamera 10x hybridizoomilla. Automaattitarkennukseen Pro-mallissa luvataan perusmallia kehittyneempää All Pixel Omni-Directional PDAF -tekniikkaa.

Find X2:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,9 x 74,5 x 8 mm

Paino: 196 g (keraaminen takakuori) / 187 g (lasinen takakuori)

6,7” AMOLED-näyttö, 19,8:9-kuvasuhde, 3168 x 1440 pikseliä, 120 Hz, 100% DCI-P3, 240 Hz kosketustunnistus

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G

WiFi 6, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, Beidou, Glonass, Galileo

Kolmoiskamerajärjestelmä: 48 megapikselin pääkamera (IMX586, 1/2”, 0,8 um pikselikoko), f1.7 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (IMX708, 1/2,4”), f2.2 13 megapikselin telekamera, f2.4

32 megapikselin etukamera, f2.4

4200 mAh akku, USB Type-C, 65 w pikalataus

Android 10, ColorOS 7,1

Find X2 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,2 x 74,4 x 8,8 mm (keraaminen takakuori), 165,2 x 74,4 x 9,5 mm (keinonahkainen takakuori

Paino: 207 g (keraaminen takakuori) / 200 g (keinonahkainen takakuori)

6,7” AMOLED-näyttö, 19,8:9-kuvasuhde, 3168 x 1440 pikseliä, 120 Hz, 100% DCI-P3, 240 Hz kosketustunnistus

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

5G

WiFi 6, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, Beidou, Glonass, Galileo, Barometri

Kolmoiskamerajärjestelmä: 48 megapikselin pääkamera (IMX689, 1/1,4”, 1,12 um pikselikoko), f1.7 48 megapikselin ultralaajakulmakamera (IMX586, 1/2,”, 0,8 um pikselikoko), f2.2 13 megapikselin periskooppitelekamera, f3.0

32 megapikselin etukamera, f2.4

4260 mAh akku, USB Type-C, 65 w pikalataus

Android 10, ColorOS 7,1

Uutuudet tulevat saataville toukokuun alussa 999 ja 1199 euron suositushinnoilla. Toistaiseksi Oppolla ei ole suomalaista maahantuojaa tai jälleenmyyjää, joten kotimarkkinoiltamme laitteita ei todennäköisesti tule löytymään.

Lähteet ja kuvat: Oppo (1), (2)