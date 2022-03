Sekä täyskokoisena, tenkeyless ja 75 % -kokoluokan versiona saataville tuleva näppäimistö että hiiri ovat NZXT:lle uusia aluevaltauksia.

Kotelovalmistajasta pikkuhiljaa komponentti- ja oheislaitemarkkinoille laajentanut NZXT on tehnyt uusia aluevaltauksia. Tällä kertaa yhtiö kastaa varpaitaan näppäimistöjen ja hiirten markkinoilla.

NZXT Function Keyboard on todellisuudessa kolme eri mallia yhden nimen alla. Näppäimistö tulee saataville täyskokoisena, tenkeyless-versiona ja 75% koossa. Värivaihtoehtoina ovat yhtiön koteloista tutut mattavalkoinen ja -musta. Massasta erottuvana ratkaisuna NZXT on sijoittanut äänenvoimakkuusrullan sekä painikkeet mykistykselle, Windows-näppäinten lukitukselle ja valaistuksen kirkkaudelle näppäimistön vasempaan pystyreunaan.

Näppäimistön runko on alumiinia ja kytkimet ovat lennosta vaihdettavia Gateronin lineaarisia Red-kytkimiä, joille luvataan 50 miljoonan painalluksen elinikä. Niiden tilalle voi halutessaan kuitenkin vaihtaa mitkä tahansa 5-pinniset Cherry MX -yhteensopivat kytkimet. Näppäimistö on varustettu luonnollisesti näppäinkohtaisella RGB-valaistuksella, mutta valitettavasti näppäimet ovat ABS-muovia. Näppäimistö yhdistetään tietokoneeseen irrotettavalla USB-C-kaapelilla.

Lift on puolestaan NZXT:n näkemys kevyemmän pään pelihiirestä. Lift sopii periaatteessa yhtä hyvin sekä vasempaan että oikeaan käteen, mutta peukalopainikkeet löytyvät vain hiiren vasemmalta kyljeltä. Näppäimistöjen tapaan hiirestä tulee sekä mattavalkoinen että -musta versio, mutta kumpaankin on valittavissa lisäksi aksenttiväriksi musta, sininen, turkoosi, violetti, punainen tai keltainen.

Liftin silmänä palvelee PixArtin 3389 -sensori, jolle luvataan maksimissaan 16 000 DPI:n tarkkuutta. Hiiren virkistystaajuudeksi voi valita joko 500 tai 1000 hertsiä ja sen Omronin kytkimiin perustuville pääpainikkeille luvataan 20 miljoonan klikkauksen elinikää. RGB-valaistus on toteutettu maltillisesti hiiren alareunassa oikealla ja vasemmalla kulkevilla LED-nauhoilla.

NZXT toi Function-näppäimistön mukaan myös BLD-kustomointipalveluunsa, jossa on tarjolla esimerkiksi näppäimistölle vaihtoehtoisia kytkimiä, lisävärivaihtoehtoja ja aksenttiväritettyjä näppäimiä. Mielenkiintoisesti BLD-palvelun kautta näppäinhattujen materiaaliksi kerrotaan PBT-muovi, joskaan ei kaksoisruiskuvalettuna. BLD-palvelu maksaa kympin, mutta osa kustomointimahdollisuuksista kasvattaa hintaa. Lift-hiiren kustomointivaihtoehdot sisältyvät sen hintaan.

Lift-hiiret saapuvat markkinoille huhtikuun alussa ja sen suositushinta on 49,99 euroa. Function-näppäimistön aikataulu on toistaiseksi avoin, samoin kuin Nordic-hinnoittelu. Saksan näppäinasettelulla täyskokoinen on hinnoiteltu 159,99 euroon, Tenkeyless 149,99 euroon ja 75 %:n MiniTKL 139,99 euroon.

Lähde: NZXT