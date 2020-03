Black Shark 3 -malleissa on mm. 90 hertsin AMOLED-näyttö, Snapdragon 865 -piiri, fyysiset olkanäppäimet sekä huippunopea pikalataus.

Xiaomi on julkaissut Black Shark -pelipuhelinbrändinsä alle uuden Black Shark 3 -älypuhelimen kahtena eri versiona. Perusmallin ja Pro-mallin välisinä eroina ovat ulkomitat, näytön koko ja resoluutio sekä akun kapasiteetti. Kyseessä ovat seuraajat viime keväänä Euroopassa myyntiin tulleelle Black Shark 2 -mallille.

Perusmallin näyttö perustuu 6,67-tuumaiseen AMOLED-paneeliin, jonka tarkkuus on 1080 x 2400 pikseliä. Pro-mallissa on puolestaan jättikokoinen 7,1-tuumainen paneeli 1440 x 3140 pikselin resoluutiolla. Molemmissa näytöissä on 90 hertsin ruudunpäivitysnopeus sekä alhaisemman nopeuden materiaalia ylöspäin skaalaava MEMC-piiri sekä lisäksi 270 hertsin kosketuksentunnistus ja valmistajan mukaan vain 24 millisekunnin viive.

Järjestelmäpiirinä on Qualcommin uusimman sukupolven huippumalli Snapdragon 865, jonka parina käytetään X55 5G-modeemia. Jäähdytyksessä käytetään kaksiosaista lämpöputkiratkaisua. RAM-muistit ovat LPDDR5-tekniikkaa ja tallennustila uusinta UFS 3.0 -sukupolvea.

Black Shark 3 -malleista löytyy luonnollisesti useita pelaajille suunnattuja ominaisuuksia, kuten vaakakäyttöä ajatellen optimoidut antennit, takakuoren valaistus ja stereokaiuttimet sekä fyysiset olkanäppäimet. 21 mm leveät näppäimet ovat 1,5 mm kohollaan puhelimen rungosta ja niiden kerrotaan kestävän yli miljoona painallusta. Puhelimeen on saatavilla myös pelaamiseen suunnattuja lisävarusteita, kuten peliohjaimet, tuuletin, lataustelakka ja kuulokkeet.

Takakuoren yläosaan kolmiomuodostelmaan aseteltu kolmoistakakamera tarjoaa 64 megapikselin pääkameran, 13 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä viiden megapikselin syvyystietokamera. Molempien Black Shark 3 -mallien akku on toteutettu kahdella erillisellä kennolla, joka mahdollistaa nopean lataamisen. Huipputehokas 65 watin pikalataus lataa akun tyhjästä puolilleen vain 12 minuutissa ja täyteen 38 minuutissa.

Black Shark 3 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,7 x 77,3 x 10,4 mm

Paino: 222 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, lasikuoret

6,67″ AMOLED-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä, 90 Hz, MEMC, HDR10+, 270 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa

5G SA&NSA (N41, N78, N79), LTE 5CA, 4×4 MIMO, Dual SIM, VoLTE

WiFi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC

GPS (L1 & L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin sensori 0,8 um pikselikoolla, f1.8, PDAF 13 megapikselin sensori 1,0 um pikselikoolla, f2.25, 2x zoom, PDAF 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.2 4K 60 FPS videokuvaus, 720p 960 FPS hidastuskuvaus

20 megapikselin etukamera, f2.2

3,5 mm ääniliitäntä, stereokaiuttimet, olkanäppäimet pelaamiseen

4720 mAh akku, USB Type-C, 65 W pikalataus, QC4+, magneettinen latausliitäntä 18 W latausteholla

Android 10

Black Shark 3 Pro tekniset tiedot (eroavaisuudet perusmalliin):

Ulkomitat: 177,8 x 83,3 x 10,1 mm

Paino: 253 g

7,1″ AMOLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1440 x 3140 pikseliä, 90 Hz, MEMC, 270 Hz kosketuksentunnistus

5000 mAh akku

Laite tulee aluksi saataville Kiinassa ja myöhemmin se saapuu myös kansainvälisille markkinoille. Kiinassa perusmallin (8 & 128 Gt) lähtöhinta on 3499 yuania, eli noin 450 euroa. Pro-mallin kallein versio (12 & 256 Gt) maksaa puolestaan 4999 yuania (650 euroa). Perusmallista on saatavilla musta, hopea ja valkoinen värivaihtoehto, Pro-mallista musta ja hopea.

Lähteet: BlackShark Store (1)(2)