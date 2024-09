Yhtiö tulee keskittymään nyt ennen kaikkea markkinaosuuksien kasvattamiseen ja se tarkoittaa samalla ainakin lippulaivatason näytönohjainten hylkäämistä väliaikaisesti.

Saksassa pidettiin viime viikolla IFA 2024 -messut, jossa suurin huomio keskittyi luonnollisesti esillä oleviin tuotteisiin. Paikan päältä saatiin kuitenkin myös mielenkiintoisia haastatteluja mm. AMD:n Computing and Graphics -osaston johtajalta Jack Huynhilta.

AMD:n Jack Huynh on valottanut messuilla antamissaan haastatteluissa yhtiön suunnitelmia lähitulevaisuudessa etenkin pelaajien kannalta. Näytönohjainten osalta Huynhin vastaukset antoivat käytännössä varmistuksen huhuille, ettei RDNA 4 -sukupolvessa nähtäisi lippulaivaluokan näytönohjaimia.

Tom’s Hardwaren haastatteleman Huynhin mukaan AMD priosioi näytönohjaimissa nyt markkinaosuuden kasvattamista 40-50 prosenttiin, eikä se tapahdu kalleimpien halo-mallien kautta vaan panostamalla entistä vahvemmin edullisempiin hintaluokkiin, jossa näytönohjainten myyntimäärät ovat moninkertaisia. Tähän kuuluu pelaajien kannalta valitettavasti se tosiasia, ettei yhtiö näillä näkymin tule julkaisemaan lippulaivaluokan näytönohjaimia kilpailemaan NVIDIAn huippumalleja vastaan ainakaan tulevassa sukupolvessa, eikä välttämättä sitä seuraavissakaan. Huynh näkee järkevänä paluun niille markkinoille vasta, kun markkinaosuus on ylipäätään saatu nostettua järkevälle tasolle, mutta toisaalta hän ei myöskään täysin sulkenut pois niiden mahdollisuutta ennen markkinaosuuden saavuttamista.

Huynhin muistuttaa myös, ettei parempi tuote tarkoita automaattisesti menestystä tai kasvavaa markkinaosuutta. AMD:lla on ollut hänen mukaansa prosessoripuolella Inteliä parempi tuote jo kolmen vuoden ajan, mutta markkinaosuus ei ole silti päässyt nousemaan juurikaan yli 20 prosentin. Nyt hän keskittyy siihen, että tuo osuus saataisiin nostettua 40 %:iin. Datakeskuksissa muutos on ollut helpompaa, kuin kuluttajapuolella, jossa moni menee ”de facto” valintana Intelin kelkassa ja toisaalta kehittäjäpuoli, joka on niin ikään tottunut markkinajohtajaan. Huynhin mukaan harrastajien ei tarvitse kuitenkaan pelätä esimerkiksi Ryzen 9- tai Ryzen Threadripper -prosessoreiden katoamista markkinoilta; ne on helppo toteuttaa pikkusiruja (chiplet) käyttävissä piireissä vaikuttamatta kokonaisstrategiaan.

Lähde: Tom’s Hardware