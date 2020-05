AMD:n keskihintaisen B550-piirisarjan yksityiskohdat julki

B550-piirisarja tukee PCIe Gen 4 -standardia prosessorilta lähtevien väylien osalta ja Gen 3:a piirisarjan omien linjojen osalta. Uutta B-sarjan piirisarjoille on tuki useammalle näytönohjaimelle.

AMD julkisti viime kuun loppupuolella uudet Ryzen 3 3000 -sarjan prosessorit sekä edullisempiin kokoonpanoihin suunnatun B550-piirisarjan. Nyt odotus on päättynyt ja sekä testit uusista prosessoreista ja tiedot piirisarjasta voidaan julkaista.

B550 on AMD:n uusi keskisarjan piirisarja, joka on tarkoitettu korvaamaan nykyiset B450-sarjan emolevyt. Piirisarjalla varustetut emolevyt tukevat PCI Express 4.0 -standardia mikäli prosessori tukee sitä, mutta itse piirisarjan omat PCI Express -väylät sekä yhteys prosessoriin on toteutettu PCIe 3.0:lla.

B450-piirisarjaan ja -emolevyihin nähden uutta on siis emolevyjen PCIe 4.0 -tuki prosessorin linjoille, tuki kahden näytönohjaimen käytölle ja piirisarjan PCIe-linjojen päivitys 2.0:sta 3.0:aan. Piirisarja tarjoaa käytettäväksi omasta puolestaan kaksi USB 3.1 Gen 2 -liitäntää (10 Gbps), kaksi USB 3.1 Gen 1 -liitäntää (5 Gbps), neljä USB 2.0 -liitäntää sekä neljä SATA-liitäntää. Lisäksi tarjolla on yhteensä kymmenen PCIe3 -linjaa, joista neljä on varattu yhteydelle prosessoriin ja loput kuusi voidaan konfiguroida joko neljäksi PCIe 3.0 -linjaksi ja kahdeksi SATA-portiksi tai kuudeksi PCIe 3.0 -linjaksi.

Uudet B550-emolevyt tulevat tukemaan virallisesti vain Ryzen 3000 -sarjan prosessoreita, eikä toistaiseksi ole tietoa voivatko valmistajat halutessaan lisätä tuen myös vanhemmille prosessoreille. Vanhempien Zen-arkkitehtuurien tuen mahdollisuuden varmistaa kuitenkin tuki 3000-sarjan APU-piireille, jotka perustuvat Zen+-arkkitehtuuriin. Samassa yhteydessä AMD varmisti myös, että yhtiön virallisen kannan mukaan tulevat Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit tulevat toimimaan nykyisistä piirisarjoista vain B550:llä ja X570:llä.

Virallinen kanta ei kuitenkaan aina mene yksi yhteen todellisuuden kanssa, sillä AMD:n mukaan Ryzen 3000 -prosessorit eivät ole virallisesti tuettuja 300-sarjan piirisarjoilla, vaikka markkinoilta löytyy useampia sarjan emolevyjä, joihin on saatavilla myös Ryzen 3000 -sarjan prosessoreita tukeva BIOS. Kannettavia valmistava XMG on lisäksi vihjannut jo aiemmin, että heidän tietojensa mukaan myös Zen 3 -prosessorit tulisivat toimimaan B450-piirisarjalla. Onkin mahdollista, että AMD sallii beetatason BIOS-tuen uusille prosessoreille vanhemmilla piirisarjoilla Zen 2:n ja 300-sarjan emolevyjen tapaan.

Yhtiön diapaketin mukaan kehitteillä on tällä hetkellä yhteensä yli 60 erilaista B550-emolevyä. Ensimmäiset emolevyt tulevat saapumaan myyntiin 16. kesäkuuta.