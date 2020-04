AMD julkisti Ryzen 3 3000 -prosessorit ja B550-piirisarjan

AMD:n edullisen pään uutuudet ovat neliytimisiä ja ne voivat suorittaa SMT-teknologian avulla yhteensä kahdeksaa säiettä samanaikaisesti.

AMD julkaisi Zen 2 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 3000 -sarjan prosessorit ja X570 -piirisarjan viime kesänä. Mallistosta jäi kuitenkin uupumaan täysin edullisimman luokan prosessorit ja edullisempi piirisarjavaihtoehto.

Nyt AMD on julkistanut kaksi uutta prosessorimallia paikkaamaan aiemmin mallistoon jäänyttä aukkoa. Sekä Ryzen 3 3100 että 3300X ovat neliytimisiä prosessoreita ja ne kykenevät suorittamaan SMT-teknologian ansiosta kahdeksaa säiettä samanaikaisesti.

Ryzen 3 3100:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,6 ja 3,9 GHz ja 3300X:n 3,8 ja 4,3 GHz. Prosessoreiden käytössä on yhteensä 18 megatavua välimuistia (512 Kt per ydin L2 + 16 Mt L3) ja niiden TDP-arvo on 65 wattia.

AMD:n mukaan kaksikoista heikompi 3100-malli tulee tarjoamaan parhaimmillaan 20 % parempaa peli- ja 75 % parempaa sisällöntuotantosuorituskykyä kilpailijaan nähden. Lehdistötiedotteen pikkupräntistä selviää, että yhtiö on valinnut Intelin verrokiksi Core i3-9100 -mallin.

Uusien Ryzen 3 -mallien rinnalle julkistettiin myös odotettu B550-piirisarja, mitä ei tule sekoittaa keskenään OEM-kokoonpanoihin aiemmin tarjotun B550A-piirisarjan kanssa. Aiempi vain OEM-markkinoille suunnattu B550A perustuu samaan Promontory-LP-siruun ja eroaa B450-emolevyistä vain prosessorilta tulevien PCIe-väylien 4.0-tuen myötä. Varsinainen B550 tulee niin ikään tukemaan PCI Express 4.0 -standardia ja sen tarkemmat ominaisuudet paljastetaan myöhemmin.

Ryzen 3 3100 ja 3300X saapuvat näillä näkymin markkinoille toukokuun alkupuolella 99 ja 120 dollarin suositushinnoin. B550-emolevyjä odotetaan puolestaan markkinoille kesäkuun puolivälissä. Molemmissa aikatauluissa on edelleen aavistus epävarmuutta koronatilanteen vuoksi.

Lähde: AMD