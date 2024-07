Republic of Gamersin uusin näppäimistö kuuluu 75 % -kokoluokkaan ja se tukee lukuisia lippulaivatason ominaisuuksia, mutta osassa markkinoita joudutaan kovasta hinnasta huolimatta tyytymään ABS-näppäinhattuihin.

Asuksen ROG Azothia pidetään tällä hetkellä yhtenä parhaista valmiista pelinäppäimistöistä markkinoilla. Yhtiö esitteli sen rinnalle uuden Extreme-mallin Computex-messuilla ja nyt näppäimistö on saatu myös julki.

Asus ROG Azoth Extreme on 75 % -kokoluokan -pelinäppäimistö markkinoiden kalleimpaan päätyyn. Yhtiö ei ole säästellyt näppäimistöä suunnitellessaan vaan siinä hyödynnetään alumiinirungon ohella muun muassa hiilikuista positioning plate -levyä, säädeltävää gasket mount -rakennetta ja OLED-kosketusnäyttöä.

75 % -kokoluokkaan kuuluvana näpppäimistöstä löytyy nuolinäppäimet, mutta Home- ja End -painikkeet on jätetty pois ja muut toimintopainikkeet ovat pystyrivissä. Käytössä on alkuperäisen Azothin tapaan ROG NX -kytkimet, mutta näppäimistö tukee myös kytkinten hotswap-ominaisuutta. Asus on voidellut jopa näppäinten vakauttajat valmiiksi ja käyttää luonnollisesti kaksoisvalettuja PBT-näppäinhattuja, paitsi jos sattuu asumaan alueella, jossa käytetään sen sijasta kovalla UV-pinnoitteella päällystettyjä ABS-hattuja. Näppäimistön sisään kätkeytyy kolmikerroksinen äänenvaimennusrakenne.

Näppäimistön oikeasta ylänurkasta 1,47” OLED-kosketusnäyttö, joka osaa näyttää muun muassa onko Caps Lock unohtunut päälle, onko näppäimistö PC- vai Mac-tilassa tai vaikka tietoja tietokoneen sen hetkisestä tilasta tai käyttäjän näppäilynopeudesta. Näyttöä hallitaan kosketuksen lisäksi sen viereltä löytyvällä kytkimellä. Gasket mount -runko on säädettävissä pohjasta löytyvällä kytkimellä ja valittavina ovat kovempi ja pehmeämpi toimintatila kuhunkin tilanteeseen sopivasti. Näppäimistön kulmaa saa puolestaan säädettyä magneettisten jalkojen avulla ja ranteen saavat levätä pidennetyn silikonirannetuen hellässä huomassa.

Näppäimistkö kommunikoi tietokoneen kanssa joko 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä, Bluetoothilla tai langallisesti USB:llä. Se tukee jopa 8000 hertsin päivitystaajuutta, kunhan käytössä on erillinen ROG Polling Rate Booster -vastaanotin. ROG Omni -vastaanottimella jäädään matalampiin päivitysnopeuksiin, mutta se tukee näppäimistön lisäksi yhtä yhteensopivaa hiirtä samalla lähettimellä.

Asus ROG Azoth Extreme -näppäimistö tulee saataville 20. elokuuta eli reilun kuukauden kuluttua. Se on uutista kirjoitettaessa listattu Suomessa Hinta.fi-hintaseurannan mukaan vain Proshopin toimesta ja siellä hinta on heikompia hirvittävä 579 euroa.

Lähde: Asus