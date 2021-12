Mikäli taulukon vuotaneen Igor's Labin tiedot pitävät paikkansa, on AMD valitettavasti hyllyttänyt ns. "kuluttaja-Threadripperit" toistaiseksi.

AMD:n työpöytäpuolelle odotellaan ensi vuonna ensin Zen 3 V-Cache -prosessoreita ja sitten Zen 4 -prosessoreita. HEDT- ja työasemapuolella meno on kuitenkin maltillisempaa, sillä Threadripper-puolella ensi vuonna on luvassa vasta Zen 3 -prosessorit.

Igor’s Lab on saanut käsiinsä AMD:n dokumentin, jossa listataan Threadripper Pro 5000WX -sarjan prosessoreiden tiedot. Työasemapuolen sWRX8-kantaan ja WRX80-emolevyille sopivat prosessorit perustuvat samoihin siruihin nykyisten Epyc-prosessoreiden kanssa ja ne edustavat B2-revisiota. Täysin uutena ominaisuutena uudet Threadripper Prot tukevat nyt myös toimintaa kahden prosessorikannan kokoonpanoissa, mutta sen hyödyntäminen vaatii luonnollisesti uuden emolevyn.

Tulevissa Threadripper Pro 5000WX -sarjan prosessoreissa on käytössä mallista riippuen 12-64 ydintä. 12- ja 16-ytimisillä malleilla on käytössään 64 Mt L3-välimuistia, 24- ja 32-ytimisillä 128 Mt ja 64-ytimisellä 256 Mt. Kaikkien ”peruskellotaajuus” on 2200 MHz, korkein Boost-kellottaajuus 4550 MHz ja TDP 280 wattia. Prosessoreiden eri rasitustasojen kellotaajuudet löydät uutiskuvan taulukosta.

Igor Wallosekin mukaan uudet Threadripper Pro -prosessorit tunnetaan koodinimellä Cloudripper-CGL, jossa CGL viittaa aiemmin tiedossa olleeseen Chagall-koodinimeen. HEDT-puolen eli ”kuluttaja-Threadrippereiden” kohtaloksi on jäänyt Wallosekin mukaan hyllytys ainakin toistaiseksi.

Lähde: Igor’s Lab