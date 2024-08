Vuotaneiden tietojen mukaan Strix Halon GPU:n sisältävän IOD-sirun pinta-ala on jopa yli 300 neliömilliä ja se on leveämpi kuin sen rinnalta löytyvät kaksi CCD-prosessorisirua yhteensä.

AMD tulee tuomaan Zen 5 -sukupolvessa ensimmäistä kertaa markkinoille prosessorin erittäin järeällä grafiikkaohjaimella. Strix Halo -koodinimellä tunnettu prosessori tulee tukeutumaan Strix Pointin monoliittimallin sijasta useamman sirun taktiikkaan.

Sam Jiun-Wei Hu on vuotanut nettiin AMD:n FP11-paketoinnin ja sen myötä Strix Halo -prosessorin tietoja. Prosessorin kaksi CCD-prosessorisirua ovat kooltaan 66 mm2 ja IOD-siru peräti 307 mm2. Verrokiksi Ryzen 7000- ja 9000-sarjojen IO-siru on kooltaan noin 122 mm2.

Strix Halon IOD-sirun suurta kokoa selittää paitsi peräti 20 WGP:n eli 40 Compute Unit -yksikön grafiikkaohjain, myös peräti 256-bittinen LPDDR5X-muistiväylä. Huhujen mukaan myös NPU-tekoälykiihdytin on mukana ja järeämpi tai ainakin nopeampi, kuin Strix Pointissa.

Toinen Strix Halo -vuoto liittyy Asukseen ja on samastaa lähteestä. Vuodossa kuvataan tulevan Flow Z13 2025 -taulutietokoneen jäähdytysjärjestelmää, jonka parissa Jiun-Wei Hu on ilmeisesti työskennellyt. Dokumenttien mukaan taulutietokoneessa Strix Halon 16 prosessoriydintä saisivat käyttöönsä 30 watin TDP:n samalla kun 40 CU:n GPU:lle olisi käytössä 80 wattia. Jiun-Wei Hu on ilmeisesti julkaissut tietonsa vahingossa ennakkoon tai ylipäätään vahingossa kaikkien nähtäville, sillä hänen verkkosivunsa ovat parhaillaan ”Maintenance Mode” -tilassa.

Julkaisun lähestyminen näkyy myös AMD:n omissa toimissa, sillä Ryzen AI Software 1.2 -versio on saanut tuen paitsi Strix Pointeille, myös Strix Halolle ja vielä virallisesti julkistamattomalle Krackanille eli Kraken Pointille. Kraken Pointin odotetaan olevan käytännössä Zen 5-, RDNA 3.5- ja XDNA 2 -arkkitehtuureilla päivitetty Phoenix. Se on nähty aiemmin ainakin Clevolta vuotaneessa roadmapissa.

Lähteet: VideoCardz (1), (2), (3)