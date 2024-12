Performance 1 M:n kaksoiskammiorakenne on suunniteltu säädettäväksi sen mukaan, tarvitaanko enemmän tilaa näytönohjaimen vai prosessorin coolerille.

Parhaiten kotelovalmistajana tunnettu Antec on kasvattanut mini-ITX-luokan tarjontaansa uudella kompaktilla kotelolla. Yhtiön uusi Performance 1 M -alumiinikotelo panostaa modernisti sekä estetiikkaan että ilmankiertoon, joskin ainakin allekirjoittaneelle ulkonäkö tuo lähinnä mieleen Lenovon Think-sarjan muotokielen.

Antec Performance 1 M ei edusta ITX-koteloiden kaikkein pienintä luokkaa yli 19 litran tilavuudellaan, mutta toisaalta Performance-sarjalle sopivaan tapaan sisään mahtuu myös tehokasta rautaa aina 350 mm pitkiin näytönohjaimiin asti. Näytönohjain ja emolevy prosessoreineen ovat eri puolilla koteloa ja näytönohjainta varten mukana tulee esiasennettu PCIe 4.0 Riser -kaapeli.

Performance 1 M:n ilmankierto on suunniteltu siten, että kylmää ilmaa imetään edestä, molemmilta kyljiltä sekä pohjasta ja lämmin ilma pusketaan ulos kotelon katosta. Kyljet, katot ja pohja ovat kolmioleikattujen verkkojen peittämät, kun etupaneelia koristaa siisti pystysäleikkö. Katon takaosaan on lisätty myös kankainen lenksu, jolla koko katon saa helposti pois paikoiltaan. Prosessoricoolerille ja näytönohjaimen paksuudelle pyhitetty tila on säädettävissä tarpeen mukaan. Näytönohjaimen paksuudelle on tilaa minimissään 47 ja maksimissaan 78 mm, kun prosessoripuolella tilaa on 40-85 mm.

Antec Performance 1 M:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 424 x 175 x 260 mm, 4,9 kg

Emolevytuki: mini-ITX

Virtalähdetuki: SFX, SFX-L (max 130 x 125 x 63,5 mm)

Laajennuskorttipaikat: 2 tai 3 riippuen asetuksista

Levypaikat: 1 x 2,5”

Näytönohjaimen maksimikoko: 350 mm x 47-78 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 40-85 mm

I/O-paneeli: 1 x USB-C 10 Gbps

Tuuletinpaikat: Pohjassa 2 x 120/140 mm, pohjassa pölysuodatin

Antec Performance 1 M tulee saataville mustana Black-versiona sekä metsänvihreään taittavana Adventure-versiona, mutta etupaneeli on kummassakin tapauksessa musta. Kotelon suositushinta on 299 euroa ja se saapuu jälleenmyyjille tammikuun loppuun mennessä.

Lähde: Antecin lehdistömateriaalit (sähköposti)