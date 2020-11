Porsche Design AOC Agon PD27 on nimensä mukaisesti 27-tuumainen näyttö, jonka keskeisimpiä ominaisuuksia on 240 Hz:n virkistystaajuus, voimakas 1000R:n kaareutuvuus ja QHD-resoluutio.

AOC ja Porsche Design ovat julkaisseet ensimmäisen yhteistyössä toteutetun tietokonemonitorin. AOC ilmoitti alkujaan lokakuun puolessa välissä aloittaneensa Porsche Designin kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on yhdistää Porsche Designin muotoilufilosofia ja AOC:n näyttöteknologia.

Yhteistyön ensihedelmänä syntynyt Porsche Design AOC Agon PD27 on 27-tuumainen 1440P-resoluutioinen tietokonemonitori VA-paneelilla, joka tarjoaa nopean virkistystaajuuden lisäksi myös AMD:n Freesync Premium Pro -sertifikaatin, voimakkaan 1000R:n kaarevuuden, HDR 400 -sertifikaatin ja 1 ms:n GtG (gray to gray) -vasteajan. sRGB-väriavaruuden kattavuus näytöllä on 119 prosenttia, Adobe RGB -avaruuden 89 prosenttia ja NTSC-avaruuden 85 prosenttia. Näytön maksimikirkkaudeksi valmistaja lupaa 550 nitiä.

Porsche Designin kädenjälki näytössä näkyy sen ulkonäössä. Näyttö on varustettu varsin massiivisella hopeanvärisellä jalalla, joka ottaa mallia urheiluautojen turvakaarista ja näytön pohjasta löytyy RGB-valo, joka heijastaa pöydälle jalan juureen valinnan mukaan joko AOC:n Agon-pelibrändin tai Porsche Designin logon käyttäjän valitsemissa väreissä. Näyttävän metallisen jalan ulkopuolelta monitori itsessään on varsin hillitysti muotoiltu. Takapaneeli on väritykseltään mattamusta ja pelinäytölle ominaiset koristeet on toteutettu RGB-valaistuksena näytön takaosan keskikohdilla. Edessä näytön alapuolta koristaa vain Porsche Designin logo.

Porsche Design AOC Agon PD27:n mukana toimitetaan langaton infrapunayhteyden yli toimiva kaukosäädin, jolla näytön asetuksia voi muovata mieleisekseen. Asetuksiinkin Porsche Design tarjoaa oman lisänsä, sillä näytössä on käytössä uusi nimenomaan sitä varten suunniteltu Gaming Porsche OSD -valikko, joka tarjoaa säädöt niin näytön pelitiloille, LED-efektin hallinnalle kuin myös väri- ja ääniasetuksille. Ääniä varten näytössä on sisäänrakennetut 5 watin stereokaiuttimet. Liitäntäpuolella uutuusnäyttö tarjoaa 4-porttisen USB 3.2 -hubin, kaksi HDMI 2.0 -liitäntää ja kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää.

Porsche Design AOC Agon PD27 tulee saataville 5. joulukuuta valikoiduissa Porsche Design -kaupoissa, verkossa osoitteessa www.porsche-design.com ja Amazonissa 799 dollarin suositushintaan. Mahdollisesta saatavuudesta Suomessa ei toistaiseksi ole tietoa.

