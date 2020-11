Apple julkaisi ensimmäiset ARM-pohjaiset Mac-tietokoneensa – MacBook Air, Mac Mini ja MacBook Pro

Jokainen kolmesta uudesta Mac-tietokoneesta on varustettu Applen uudella M1-järjestelmäpiirillä.

Apple on tänään odotetusti julkaissut ensimmäiset Arm-pohjaiset Mac-tietokoneensa. Tänään esitellyt Macbook Air, Mac Mini ja Macbook Pro 13” luottavat kaikki Applen omaa suunnittelua edustavaan M1-järjestelmäpiiriin vanhemmista malleista löytyneiden Intel-prosessoreiden sijaan.

Kaikkia uusia Mac-tietokoneita yhdistää yhteisen järjestelmäpiirin lisäksi myös tuki Wi-Fi 6:lle, nopeutuneet SSD-muistit ja siirtyminen uuteen USB-standardiin. Jokaisen koneen USB Type-C -liitännät tukevatkin sekä Thunderboltia, että kyseisen standardin sisällään pitävää tuoretta USB 4:ää. MacBook -kannettavien osalta M1-järjestelmäpiiri tuo mukanaan myös kehittyneemmän signaaliprosessorin, minkä myötä webkameran kuvanlaadun luvataan parantuneen. Myös kannettavien mikrofonit on päivitetty laadukkaammiksi.

Mac Mini on kolmikon edullisin tuote, minkä lisäksi se eroaa kahdesta muusta myös rakenteensa osalta – kyseessä on totuttuun tapaan pöydälle sijoitettava mini-tietokone kannettavan tietokoneen sijaan. Applen mukaan uudella M1-järjestelmäpiirillä varustettu Mac Mini tarjoaa jopa 3 kertaa paremman prosessorisuorituskyvyn kuin edellisvuoden perusmallit Intelin neliytimisine i3-prosessoreineen ja jopa 6 kertaa nopeamman grafiikkasuorituskyvyn. Applen mukaan M1:n GPU on itseasiassa maailman nopein integroitu grafiikkaohjain.

Lisääntyneen tehon ohella uuden Mac Minin tehonkulutus on laskenut järjestelmäpiirin vaihdon myötä. Applen mukaan Mac Minin tehonkulutus onkin vaativimmissakin toiminnoissa 60 prosenttia edeltäjäänsä pienempi. Ulkomitoiltaan ja -näöltään sekä lähtöhinnaltaan Mac Mini on säilynyt ennallaan.

Julkaisun toiseksi edullisin uutuus on MacBook Air. Minin tavoin myös MacBook Airin tehojen kerrotaan kasvaneen edellisvuoden Intel-koneisiin verrattuna. M1:n prosessorisuorituskyky on yli kolminkertainen ja grafiikkasuorituskyky viisinkertainen edellisvuoden neliytimiseen i7-malliin verrattuna. ARM-pohjaisen piirin paremman energiatehokkuuden myötä Apple lupaa uudelle MacBook Airille jopa 18 tunnin akunkeston yhdellä latauksella, mikä on kuusi tuntia edellisvuotta enemmän.

Lisääntyneestä tehosta huolimatta M1-järjestelmäpiirin pienemmän virrankulutuksen myötä Apple on päätynyt tekemään MacBook Airin jäähdytyksestä täysin passiivisen, eli siinä ei ole enää tuuletinta, minkä myötä se on myös täysin äänetön. Näytön osalta MacBook Air on päivitetty tukemaan ennestään MacBook Pro -malleista löytynyttä DCI-P3-väriavaruutta ja SSD-aseman nopeus on valmistajan mukaan edeltäjään verrattuna kaksinkertainen. Ulkonäöltään ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan kone ei ole puuttuvaa tuuletinta lukuun ottamatta muuttunut viime vuodesta.

Julkaisutilaisuuden kolmas ja kallein uutuus on uusi MacBook Pro 13”. MacBook Airista uusi pienempi Pro-kannettava erottuu järjestelmäpiiriä jäähdyttävän tuulettimen voimin. Edellisvuoden 4-ytimisen i7:n sisältävään MacBook Pro 13” -malliin verrattuna M1-järjestelmäpiiri on Applen mukaan prosessorisuorituskyvyltään 2,8 kertaa tehokkaampi ja grafiikkasuorituskyvyltään 5 kertaa tehokkaampi. MacBook Airin tapaan myös Pron akunkestoa on saatu kasvatettua ja se onkin Applen mukaan jopa 20 tuntia, mikä on pisin akunkesto MacBookien historiassa. Muiden uutuuksien tavoin MacBook Pro 13” on ulkonäöltään yhtenevä edellisvuoden mallien kanssa.

Kaikki uudet Mac-tietokoneet ovat ennakotilattavissa välittömästi ja saataville ne tulevat 17.11. Mac Minin hinnat alkavat 819 eurosta, MacBook Airin hinnat 1159 eurosta ja MacBook Pro 13”:n hinnat 1479 eurosta.

Lähde: Apple (1), (2), (3)