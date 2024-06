AOC julkisti 209 euron hintaisen C27G4ZXE-pelinäytön VA-paneelilla

27-tuumainen pelinäyttö on varustettu 1080p-tarkkuudella ja 280 hertsin maksimivirkistystaajuudella.

Näyttövalmistaja AOC:n Agon-tavaramerkin alle on jälleen lisätty uusi edullisemman pään pelinäyttö C27G4ZXE, jossa on 27-tuumainen VA-paneeli 1920 × 1080 pikselin FHD-tarkkuudella ja 280 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Näytössä on melko maltillinen 1500R-kaarevuus, eli 1,5 metrin katseluetäisyydellä käyttäjän silmät ovat yhtä kaukana näytön keskikohdasta kuin reunoistakin. Estetiikan kannalta huomionarvoisena seikkana mustasta näytöstä puuttuu AOC:lle ominaiset punaiset korostusvärit, mikä tekee siitä sopivamman moniin eri väriteemoihin.

Uutuusnäytössä on kuvan repeilyä estämässä luonnollisesti Adaptive-Sync-tuki ja pikseleiden gray-to-gray-vasteajaksi kerrotaan yksi millisekunti sekä MPRT-vasteajaksi (moving pixel response time) 0,3 ms. Näyttöä mainostetaan myös HDR10-tuella ja kontrastisuhteella 4000:1. Lisäksi C27G4ZXE:ssä on e-urheilijoille suunniteltu jalusta, joka vapauttaa pöydältä entistä enemmän tilaa hiirelle ja näppäimistölle, mutta takaa löytyy myös VESA-kiinnitysmahdollisuus (100 mm × 100 mm).

C27G4ZXE tulee saataville heinäkuussa 209 euron suositushintaan ja sille myönnetään kolmen vuoden takuu.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu