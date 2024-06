Aiemmin vuodoissa ovat esiintyneet 32 ja 64 gigatavun versiot Strix Halosta, mutta tuoreimmassa rahtikirjassa ne ovat saaneet rinnalleen uuteen piirilevyversioon perustuvan 128 Gt:n mallin.

AMD:n tiedetään valmistelevan kannettaviin jo julkistetun Strix Pointin ohella myös järeää Strix Halo -lippulaivaprosessoria. AMD:n nykyisistä yhden sirun monoliittiratkaisua käyttävistä APU-piireistä poiketen Strix Halo tulee perustumaan kahteen prosessorisiruun ja uuteen IO-siruun.

Netistä on löydetty nyt rahtikirjoja, joissa esiintyy kolme eri Engineering Sample -varianttia AMD:n tulevasta lippulaiva-APU-piiristä. Mukana ovat aiemminkin vuodoissa esiintyneet 32 ja 64 gigatavun muisteilla varustetut Maple Rev.A -piirilevyt, mutta uutena myös Rev.B -version piirilevyyn perustuva 128 gigatavun muistilla varustettu versio. Kaikkien kolmen TDP-arvoksi ilmoitetaan 120 wattia.

Strix Halo -prosessori tulee nykytietojen mukaan perustumaan kahteen kahdeksan ytimen Zen 5 CCD -siruun ja yhteen kookkaaseen IO-siruun, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Navi 31:nkin käyttämällä Infinity FanOut -linkillä. Zen 5 -prosessoriydinten maksimikellotaajuudeksi kerrotaan noin 5,8 GHz ja niiden tukena on yhteensä 16 Mt L2- ja 64 Mt L3 -välimuistia.

IO-sirulla majailee puolestaan PC-kannettavissa ennennäkemättömän järeä integroitu GPU jopa 40 RDNA 3.5 Compute Unit -yksiköllä. Verrokiksi esimerkiksi Radeon RX 7600 XT -näytönohjaimessa on käytössä 36 RDNA 3 Compute Unit -yksikköä. GPU:n rinnalla on Tom’s Hardwaren raportin mukaan jopa 70 TOPSiin yltävä tekoälykiihdytin, joskin toisissa raporteissa on puhuttu myös 45-50 TOPSin suorituskyvystä. IO-sirulle mahtuu myös 256-bittinen LPDDR5X-muistiväylä, joka tulee raportista riippuen toimimaan 8000-8533 MT/s:n nopeudella.

