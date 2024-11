3440x1440-resoluutiolla ja erittäin nopeaksi kehutulla VA-paneelilla varustettu näyttö sijoittuu yhtiön keskiluokkaan vajaan 400 euron hinnallaan.

Philipsin pelibrändi Evnia on esitellyt uuden pelinäytön. Uutuus sijoittuu Evnia 5000 -sarjaan eli käytännössä sen tarjonnan keskiluokkaan.

Philips Evnia 34M2C5501A on kaarevalla (1500R) Fast VA -paneelilla varustettu pelinäyttö, josta löytyy myös merkille ominainen Ambiglow-valaistus, tällä kertaa tekoälyllä ryyditettynä. Paneeli tarjoaa 34-tuumaisena erittäin leveän 3440×1440-resoluution 180 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja vaihtelevan virkistystaajuuden tuen FreeSync Premium -sertifioituna. Paneelin perinteinen G2G-vasteaika on teknisten tietojen mukaan 1 millisekunti, mutta Smart MBR -teknologian avulla sen luvataan vastaavan vaivaista 0,5 millisekunnin vasteaikaa.

Näyttö on 8-bittinen, mutta tukee FRC-teknologian avulla 10-bittisiä värejä ja se lupaa toistaa 91 % AdobeRGB-, 95 % DCI-P3- ja 126 % sRGB -väriavaruuksista. Delta E -arvon luvataan olevan alle 2, eli väritarkkuudenkin pitäisi olla kohdallaan. Kirkkautta on tarjolla tyypillisersti 300 nitiä, mutta DisplayHDR 400 -sertifikaatin perusteella maksimi on todellisuudessa 400 nitiä tai yli. Kontrastisuhteeksi raportoidaan 4000:1 ja katselukulmiksi 178° sekä pysty- että vaakasuunnassa. Näytön taustavalaistus on toteutettu valkoisilla LEDeillä.

Näytön takaa löytyy kaksi HDMI 2.0- ja yksi DisplayPort 1.4 -liitin, kuulokeliitäntä sekä 3-porttinen USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). Yksi hubin kolmesta USB-A-liitännästä tukee myös pikalatausta (USB Battery Charging 1.2). Näytössä on myös kaksi 5 watin kaiutinta. Näytön jalalle luvataan 130 mm säätövaraa pystysuunnassa sekä ±30° kääntösäde sekä -5/+20° kallistus.

Philips Evnia 34M2C5501A saapuu myyntiin välittömästi ja se on Hinta.fi-hintaseurannan mukaan saatavilla edullisimmillaan vajaan 400 euron hintaan.

Lähde: Lehdistötiedot (sähköposti)